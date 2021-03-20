В Сургуте семь человек пострадали при пожаре
08:40 20.03.2021 (обновлено: 10:44 20.03.2021)
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по ХМАОНа месте пожара в административно-бытовом здании в Сургуте
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар - РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку после пожара в административно-бытовом здании в Сургуте, где пострадали семь человек, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.
Информация о пожаре поступила в экстренные службы около 4.15 (2.15 мск), до прибытия пострадавших из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, для них развернули пункт временного размещения на базе соседней школы. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло около трех часов.
Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 3,6 тысячи квадратных метров. Пострадали семь человек, у четырех - переломы, ушибы, двое отравились продуктами горения, один получил ожоги. Представитель управления МЧС уточнял, что второй этаж здания был переоборудован под жилье. По предварительной информации, в нем проживали граждане России, работники одной из организаций, которой принадлежит здание.
"Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 20 марта пожара в деревянном двухэтажном строении в Сургуте, в результате которого пострадали граждане", - сообщили в надзорном органе.
Ведомство выяснит причины произошедшего, виновных, а также оценит соблюдение требований противопожарного законодательства на объекте.
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