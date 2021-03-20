https://ria.ru/20210320/pozhar-1602092604.html

В Сургуте семь человек пострадали при пожаре

В Сургуте семь человек пострадали при пожаре

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку после пожара в административно-бытовом здании в Сургуте, где пострадали семь человек,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T08:40

2021-03-20T08:40

2021-03-20T10:44

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар - РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку после пожара в административно-бытовом здании в Сургуте, где пострадали семь человек, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.Информация о пожаре поступила в экстренные службы около 4.15 (2.15 мск), до прибытия пострадавших из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, для них развернули пункт временного размещения на базе соседней школы. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло около трех часов.Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 3,6 тысячи квадратных метров. Пострадали семь человек, у четырех - переломы, ушибы, двое отравились продуктами горения, один получил ожоги. Представитель управления МЧС уточнял, что второй этаж здания был переоборудован под жилье. По предварительной информации, в нем проживали граждане России, работники одной из организаций, которой принадлежит здание."Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 20 марта пожара в деревянном двухэтажном строении в Сургуте, в результате которого пострадали граждане", - сообщили в надзорном органе.Ведомство выяснит причины произошедшего, виновных, а также оценит соблюдение требований противопожарного законодательства на объекте.

https://ria.ru/20190505/1553268157.html

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сургут, происшествия