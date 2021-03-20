https://ria.ru/20210320/posledstviya-1602130121.html

Украинская оппозиция назвала последствия решений СНБО по "Мотор Сич"

Украинская оппозиция назвала последствия решений СНБО по "Мотор Сич"

Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия "Мотор Сич" приведет к оттоку иностранных инвестиций, заявила пресс-служба партии... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T16:15

2021-03-20T16:15

2021-03-20T17:44

чжао лицзянь

оппозиционная платформа - за жизнь

мотор сич

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия "Мотор Сич" приведет к оттоку иностранных инвестиций, заявила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".По мнению ОПЗЖ, темпы оттока инвестиций возрастут в десятки раз.В партии утверждают, что украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, а решения СНБО противоправны и антиконституционны и не подкреплены доказательствами и фактами.Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций "Мотор Сич" и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Как заявила СБУ, в отношении предприятия ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56 процентов его акций, но позже суд арестовал их по ходатайству СБУ. В августе прошлого года китайская компания Beijing Skyrizon и украинская DCH Group подали в Антимонопольный комитет заявление о покупке акций "Мотор Сич", но суд и на этот раз наложил вето. При этом администрация США заявляла, что обеспокоена планами Китая купить украинское предприятие.В результате в конце прошлого года китайские компании обратились в международный арбитраж и требуют от украинских чиновников три с половиной миллиарда долларов. После этого Киев ввел против четырех компаний и одного гражданина КНР санкции. В Beijing Skyrizon назвали эти меры необоснованными, а китайский МИД потребовал от Украины соблюдения законных прав инвесторов.На прошлой неделе СНБО решил вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность. Законопроект о национализации планируется в скором времени подать в Верховную раду.

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

https://ria.ru/20210317/ukraina-1601497186.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, оппозиционная платформа - за жизнь, мотор сич, мид кнр, киев, украина, в мире