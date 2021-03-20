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Украинская оппозиция назвала последствия решений СНБО по "Мотор Сич"
Украинская оппозиция назвала последствия решений СНБО по "Мотор Сич"
Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия "Мотор Сич" приведет к оттоку иностранных инвестиций, заявила пресс-служба партии... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T16:15
2021-03-20T17:44
чжао лицзянь
оппозиционная платформа - за жизнь
мотор сич
мид кнр
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия "Мотор Сич" приведет к оттоку иностранных инвестиций, заявила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".По мнению ОПЗЖ, темпы оттока инвестиций возрастут в десятки раз.В партии утверждают, что украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, а решения СНБО противоправны и антиконституционны и не подкреплены доказательствами и фактами.Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций "Мотор Сич" и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Как заявила СБУ, в отношении предприятия ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56 процентов его акций, но позже суд арестовал их по ходатайству СБУ. В августе прошлого года китайская компания Beijing Skyrizon и украинская DCH Group подали в Антимонопольный комитет заявление о покупке акций "Мотор Сич", но суд и на этот раз наложил вето. При этом администрация США заявляла, что обеспокоена планами Китая купить украинское предприятие.В результате в конце прошлого года китайские компании обратились в международный арбитраж и требуют от украинских чиновников три с половиной миллиарда долларов. После этого Киев ввел против четырех компаний и одного гражданина КНР санкции. В Beijing Skyrizon назвали эти меры необоснованными, а китайский МИД потребовал от Украины соблюдения законных прав инвесторов.На прошлой неделе СНБО решил вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность. Законопроект о национализации планируется в скором времени подать в Верховную раду.
https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html
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чжао лицзянь, оппозиционная платформа - за жизнь, мотор сич, мид кнр, киев, украина, в мире

Украинская оппозиция назвала последствия решений СНБО по "Мотор Сич"

16:15 20.03.2021 (обновлено: 17:44 20.03.2021)
 
© AP Photo / Andy WongМужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией "Мотор Сич", представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия "Мотор Сич" приведет к оттоку иностранных инвестиций, заявила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
По мнению ОПЗЖ, темпы оттока инвестиций возрастут в десятки раз.

"Доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В партии утверждают, что украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, а решения СНБО противоправны и антиконституционны и не подкреплены доказательствами и фактами.
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"Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее "в нужные руки". Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает", — заявляет ОПЗЖ.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций "Мотор Сич" и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Как заявила СБУ, в отношении предприятия ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56 процентов его акций, но позже суд арестовал их по ходатайству СБУ. В августе прошлого года китайская компания Beijing Skyrizon и украинская DCH Group подали в Антимонопольный комитет заявление о покупке акций "Мотор Сич", но суд и на этот раз наложил вето. При этом администрация США заявляла, что обеспокоена планами Китая купить украинское предприятие.
В результате в конце прошлого года китайские компании обратились в международный арбитраж и требуют от украинских чиновников три с половиной миллиарда долларов. После этого Киев ввел против четырех компаний и одного гражданина КНР санкции. В Beijing Skyrizon назвали эти меры необоснованными, а китайский МИД потребовал от Украины соблюдения законных прав инвесторов.
На прошлой неделе СНБО решил вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность. Законопроект о национализации планируется в скором времени подать в Верховную раду.
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