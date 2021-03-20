Украинская оппозиция назвала последствия решений СНБО по "Мотор Сич"
16:15 20.03.2021 (обновлено: 17:44 20.03.2021)
© AP Photo / Andy WongМужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией "Мотор Сич", представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия "Мотор Сич" приведет к оттоку иностранных инвестиций, заявила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
По мнению ОПЗЖ, темпы оттока инвестиций возрастут в десятки раз.
"Доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
В партии утверждают, что украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, а решения СНБО противоправны и антиконституционны и не подкреплены доказательствами и фактами.
27 февраля, 08:00Украина поднимет экономику за счет ограбления "предателей"
"Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее "в нужные руки". Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает", — заявляет ОПЗЖ.
Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева арестовал весь пакет акций "Мотор Сич" и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Как заявила СБУ, в отношении предприятия ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56 процентов его акций, но позже суд арестовал их по ходатайству СБУ. В августе прошлого года китайская компания Beijing Skyrizon и украинская DCH Group подали в Антимонопольный комитет заявление о покупке акций "Мотор Сич", но суд и на этот раз наложил вето. При этом администрация США заявляла, что обеспокоена планами Китая купить украинское предприятие.
В результате в конце прошлого года китайские компании обратились в международный арбитраж и требуют от украинских чиновников три с половиной миллиарда долларов. После этого Киев ввел против четырех компаний и одного гражданина КНР санкции. В Beijing Skyrizon назвали эти меры необоснованными, а китайский МИД потребовал от Украины соблюдения законных прав инвесторов.
На прошлой неделе СНБО решил вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность. Законопроект о национализации планируется в скором времени подать в Верховную раду.
17 марта, 08:00Украина против Китая: впереди большая схватка