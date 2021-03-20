https://ria.ru/20210320/polsha-1602160659.html

В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста

В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста

Двое полицейских пострадали во время акции протеста против эпидемиологических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, которая проходит в Варшаве,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T22:54

2021-03-20T22:54

2021-03-20T22:54

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ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Двое полицейских пострадали во время акции протеста против эпидемиологических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, которая проходит в Варшаве, сообщил журналистам официальный представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак.В субботу несколько сотен человек собрались на площади Парадов в центре Варшавы, чтобы выразить свой протест против эпидемиологических ограничений. После они устроили шествие по улицам Варшавы. Протесты против ограничительных мер проходят на выходных в целом ряде стран. В частности, люди вышли на улицы в Германии, Польше, Финляндии и Нидерландах.Он отметил, что полицейские в ответ "действовали решительно, применяли средства прямого принуждения в виде физической силы, резиновых палок, газовых баллончиков и шумовых гранат".По словам Марчака, в ходе столкновений задержано несколько человек, в том числе лица, находящиеся в розыске. "Также задержано несколько человек за хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности, оскорбление должностных лиц", - добавил представитель полиции, не уточнив сколько всего людей задержано.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело национальный карантин. С субботы на всей территории страны введен режим локдауна, который продлится до 9 апреля.В стране закрыты отели, хостелы и другие места ночлега, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, книжных и зоомагазинов, магазинов стройматериалов. Закрытые для посетителей кафе, бары и рестораны продолжат работать только навынос. До окончания режима локдауна жители Польши не смогут посещать театры, музеи, кинотеатры. Фитнес-клубы, тренажерные залы, сауны, солярии, бассейны доступны только в целях лечения и реабилитации, а также для профессиональных спортсменов.

https://ria.ru/20210130/niderlandy-1595161970.html

https://ria.ru/20210320/vodomet-1602149603.html

https://ria.ru/20210320/amsterdam-1602127209.html

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польша, финляндия, нидерланды, варшава, в мире