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https://ria.ru/20210320/polna-1602031486.html
"Я не самая толстая!" Ева Польна жестко ответила критикам ее фигуры
"Я не самая толстая!" Ева Польна жестко ответила критикам ее фигуры
Певица и композитор Ева Польна разместила в Instagram пост, в котором резко ответила критикам ее фигуры. По словам исполнительницы, некоторые СМИ слишком часто... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T00:40
2021-03-20T00:40
денис клявер
стиль жизни
шоубиз
ева польна
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Певица и композитор Ева Польна разместила в Instagram пост, в котором резко ответила критикам ее фигуры. По словам исполнительницы, некоторые СМИ слишком часто пишут об этом.Экс-солистка группы "Гости из будущего" в довольно резких выражениях охарактеризовала такие публикации, отметив, что они ей надоели.Затем певица стала размышлять о том, что все люди выглядят по-разному. Причем, изменения, по мнению Польны, происходят и в течение дня. "Мы нервно работаем неделю и забываем есть, потом отдыхаем и радуемся жизни, и щеки розовеют и круглеют", — пояснила артистка свою мысль. Она также отметила, что есть еще и неудачные фото- и видеоракурсы, и широкоформатное телевидение, которое "растаскивает тебя во все стороны"."Я не Ким Кардашьян, и со мной не проживают оператор, художник по свету и гример. Я не собираюсь быть идеальной для всех!" — заявила артистка, добавив, что в последнее время она не худела и не толстела."Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост 165, размер одежды отечественный 48-50! Размер противогаза 2!" — с ироний добавила Ева.Остальные пользователи присоединились к словам экс-участника группы "Чай вдвоем" и посоветовали Польне обращать меньше внимания на хейт.
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денис клявер, стиль жизни, ева польна, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

"Я не самая толстая!" Ева Польна жестко ответила критикам ее фигуры

00:40 20.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ева Польна
Певица Ева Польна - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Певица и композитор Ева Польна разместила в Instagram пост, в котором резко ответила критикам ее фигуры. По словам исполнительницы, некоторые СМИ слишком часто пишут об этом.
Экс-солистка группы "Гости из будущего" в довольно резких выражениях охарактеризовала такие публикации, отметив, что они ей надоели.
Затем певица стала размышлять о том, что все люди выглядят по-разному. Причем, изменения, по мнению Польны, происходят и в течение дня. "Мы нервно работаем неделю и забываем есть, потом отдыхаем и радуемся жизни, и щеки розовеют и круглеют", — пояснила артистка свою мысль.
"Я тоже женщина! Не феномен! Не самая толстая на Земле! Алле!" — обратилась к критикам Ева Польна.
Она также отметила, что есть еще и неудачные фото- и видеоракурсы, и широкоформатное телевидение, которое "растаскивает тебя во все стороны".
"Я не Ким Кардашьян, и со мной не проживают оператор, художник по свету и гример. Я не собираюсь быть идеальной для всех!" — заявила артистка, добавив, что в последнее время она не худела и не толстела.
"Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост 165, размер одежды отечественный 48-50! Размер противогаза 2!" — с ироний добавила Ева.
"Дорогая, ты прекрасна", — написал в комментариях бывший возлюбленный певицы и отец ее старшей дочери Денис Клявер.
Остальные пользователи присоединились к словам экс-участника группы "Чай вдвоем" и посоветовали Польне обращать меньше внимания на хейт.
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