https://ria.ru/20210320/polna-1602031486.html

"Я не самая толстая!" Ева Польна жестко ответила критикам ее фигуры

"Я не самая толстая!" Ева Польна жестко ответила критикам ее фигуры

Певица и композитор Ева Польна разместила в Instagram пост, в котором резко ответила критикам ее фигуры. По словам исполнительницы, некоторые СМИ слишком часто... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T00:40

2021-03-20T00:40

2021-03-20T00:40

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Певица и композитор Ева Польна разместила в Instagram пост, в котором резко ответила критикам ее фигуры. По словам исполнительницы, некоторые СМИ слишком часто пишут об этом.Экс-солистка группы "Гости из будущего" в довольно резких выражениях охарактеризовала такие публикации, отметив, что они ей надоели.Затем певица стала размышлять о том, что все люди выглядят по-разному. Причем, изменения, по мнению Польны, происходят и в течение дня. "Мы нервно работаем неделю и забываем есть, потом отдыхаем и радуемся жизни, и щеки розовеют и круглеют", — пояснила артистка свою мысль. Она также отметила, что есть еще и неудачные фото- и видеоракурсы, и широкоформатное телевидение, которое "растаскивает тебя во все стороны"."Я не Ким Кардашьян, и со мной не проживают оператор, художник по свету и гример. Я не собираюсь быть идеальной для всех!" — заявила артистка, добавив, что в последнее время она не худела и не толстела."Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост 165, размер одежды отечественный 48-50! Размер противогаза 2!" — с ироний добавила Ева.Остальные пользователи присоединились к словам экс-участника группы "Чай вдвоем" и посоветовали Польне обращать меньше внимания на хейт.

https://ria.ru/20210316/semenovich-1601345760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис клявер, стиль жизни, ева польна, шоу-бизнес, знаменитости, звезды