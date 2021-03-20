В ХМАО сотрудницу полиции поймали пьяной за рулем
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар - РИА Новости. Патрульные в Ханты-Мансийском автономном округе остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая сотрудница полиции, теперь ее ждет увольнение по отрицательным мотивам, сообщила РИА Новости руководитель отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Абмайкина.
"Семнадцатого марта сотрудники ДПС в Югорске остановили автомобиль, девушка за рулем имела явные признаки алкогольного опьянения, запахи сильные. Ее попросили пройти медосвидетельствование, она отказалась. А при составлении соответствующего протокола выяснилось, что она является сотрудницей УМВД по Югре", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, сейчас сотрудница полиции находится в отпуске, проводится служебная проверка.
"Это правонарушение автоматически влечет увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Сейчас она из отпуска выйдет, и будет решен этот вопрос", - добавили в пресс-службе.
Ранее в популярном сообществе "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что задержанная якобы является сотрудницей управления собственной безопасности окружного УМВД. Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что указанные сведения о должности не соответствуют действительности.
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