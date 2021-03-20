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В ХМАО сотрудницу полиции поймали пьяной за рулем
В ХМАО сотрудницу полиции поймали пьяной за рулем
Патрульные в Ханты-Мансийском автономном округе остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая сотрудница полиции, теперь ее ждет увольнение по... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T19:28
2021-03-20T19:28
россия
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар - РИА Новости. Патрульные в Ханты-Мансийском автономном округе остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая сотрудница полиции, теперь ее ждет увольнение по отрицательным мотивам, сообщила РИА Новости руководитель отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Абмайкина.По ее словам, сейчас сотрудница полиции находится в отпуске, проводится служебная проверка.Ранее в популярном сообществе "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что задержанная якобы является сотрудницей управления собственной безопасности окружного УМВД. Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что указанные сведения о должности не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20210308/politseyskiy-1600336507.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия

В ХМАО сотрудницу полиции поймали пьяной за рулем

19:28 20.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар - РИА Новости. Патрульные в Ханты-Мансийском автономном округе остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая сотрудница полиции, теперь ее ждет увольнение по отрицательным мотивам, сообщила РИА Новости руководитель отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Абмайкина.

"Семнадцатого марта сотрудники ДПС в Югорске остановили автомобиль, девушка за рулем имела явные признаки алкогольного опьянения, запахи сильные. Ее попросили пройти медосвидетельствование, она отказалась. А при составлении соответствующего протокола выяснилось, что она является сотрудницей УМВД по Югре", - сказала собеседница агентства.

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По ее словам, сейчас сотрудница полиции находится в отпуске, проводится служебная проверка.

"Это правонарушение автоматически влечет увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Сейчас она из отпуска выйдет, и будет решен этот вопрос", - добавили в пресс-службе.

Ранее в популярном сообществе "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что задержанная якобы является сотрудницей управления собственной безопасности окружного УМВД. Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что указанные сведения о должности не соответствуют действительности.
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