https://ria.ru/20210320/politsiya-1602147495.html

В ХМАО сотрудницу полиции поймали пьяной за рулем

В ХМАО сотрудницу полиции поймали пьяной за рулем

Патрульные в Ханты-Мансийском автономном округе остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая сотрудница полиции, теперь ее ждет увольнение по... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T19:28

2021-03-20T19:28

2021-03-20T19:28

россия

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар - РИА Новости. Патрульные в Ханты-Мансийском автономном округе остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая сотрудница полиции, теперь ее ждет увольнение по отрицательным мотивам, сообщила РИА Новости руководитель отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Абмайкина.По ее словам, сейчас сотрудница полиции находится в отпуске, проводится служебная проверка.Ранее в популярном сообществе "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что задержанная якобы является сотрудницей управления собственной безопасности окружного УМВД. Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что указанные сведения о должности не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20210308/politseyskiy-1600336507.html

https://ria.ru/20200604/1572488480.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия