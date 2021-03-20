Пашинян назвал число погибших армян при эскалации конфликта в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБрошенная армянская военная техника на дороге в Физули
ЕРЕВАН, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по последним официальным данным потери армянской стороны при эскалации конфликта в Карабахе составляют 3250 человек, передает Sputnik Армения.
"Мы понесли тяжелые потери в войне, есть люди, заявляющие о 10 тысячах погибших. Но официальная цифра (погибших - ред.) 3250", - сказал Пашинян в субботу в ходе встречи с жителями Арагацотнской области страны.
Он добавил, что есть еще 189 семей, ожидающих результатов экспертизы ДНК, и список пропавших без вести, который требует уточнений. По словам премьера, даже если выяснятся новые обстоятельства, число погибших не превысит 4 тысячи.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.