https://ria.ru/20210320/pogibshie-1602144576.html

Пашинян назвал число погибших армян при эскалации конфликта в Карабахе

Пашинян назвал число погибших армян при эскалации конфликта в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по последним официальным данным потери армянской стороны при эскалации конфликта в Карабахе составляют 3250... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T18:44

2021-03-20T18:44

2021-03-20T18:44

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по последним официальным данным потери армянской стороны при эскалации конфликта в Карабахе составляют 3250 человек, передает Sputnik Армения.Он добавил, что есть еще 189 семей, ожидающих результатов экспертизы ДНК, и список пропавших без вести, который требует уточнений. По словам премьера, даже если выяснятся новые обстоятельства, число погибших не превысит 4 тысячи.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210320/kommunikatsii-1602125529.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире