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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210320/pogibshie-1602144576.html
Пашинян назвал число погибших армян при эскалации конфликта в Карабахе
Пашинян назвал число погибших армян при эскалации конфликта в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по последним официальным данным потери армянской стороны при эскалации конфликта в Карабахе составляют 3250... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T18:44
2021-03-20T18:44
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по последним официальным данным потери армянской стороны при эскалации конфликта в Карабахе составляют 3250 человек, передает Sputnik Армения.Он добавил, что есть еще 189 семей, ожидающих результатов экспертизы ДНК, и список пропавших без вести, который требует уточнений. По словам премьера, даже если выяснятся новые обстоятельства, число погибших не превысит 4 тысячи.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Пашинян назвал число погибших армян при эскалации конфликта в Карабахе

18:44 20.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБрошенная армянская военная техника на дороге в Физули
Брошенная армянская военная техника на дороге в Физули - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по последним официальным данным потери армянской стороны при эскалации конфликта в Карабахе составляют 3250 человек, передает Sputnik Армения.

"Мы понесли тяжелые потери в войне, есть люди, заявляющие о 10 тысячах погибших. Но официальная цифра (погибших - ред.) 3250", - сказал Пашинян в субботу в ходе встречи с жителями Арагацотнской области страны.

Он добавил, что есть еще 189 семей, ожидающих результатов экспертизы ДНК, и список пропавших без вести, который требует уточнений. По словам премьера, даже если выяснятся новые обстоятельства, число погибших не превысит 4 тысячи.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 15:31Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян прокомментировал разблокирование коммуникаций с Азербайджаном
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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