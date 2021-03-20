https://ria.ru/20210320/pashinyan-1602116175.html
Пашинян заявил, что не уедет из Армении
Пашинян заявил, что не уедет из Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на призыв бывшего президента страны Никола Пашиняна заявил, что не собирается никуда уезжать. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T13:54
2021-03-20T13:54
2021-03-20T13:54
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на призыв бывшего президента страны Никола Пашиняна заявил, что не собирается никуда уезжать.Тер-Петросян заявил, что в интересах государства немедленная отставка Пашиняна с правовыми гарантиями его неприкосновенности и, возможно, временной эмиграцией.По данным агентства, Пашинян сделал подобное заявление на встрече с жителями Арагацотнской области.Премьер заявил также, что Тер-Петросян за свою карьеру дважды "демонстрировал прекрасные примеры бегства".Говоря о внутриполитической ситуации в стране, Пашинян отметил, что "в стране есть люди и силы, желающие кровопролития" . "Они хотят, чтобы на улицах Еревана, Арагацотна пролилась кровь, так как эти люди не насытились кровью… Эти люди хотят втянуть Армению в новое кровопролитие", - приводит агентство слова Пашиняна.Он отметил, что "на протяжении пяти месяцев после войны в Карабахе власти и правительство подвергаются агрессивным нападкам, однако за весь этот период главным достижением как властей, так и народа стало то, что удалось избежать гражданских столкновений".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210318/vybory-1601811542.html
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
в ответ на призыв бывшего президента страны Никола Пашиняна заявил, что не собирается никуда уезжать.
Тер-Петросян заявил, что в интересах государства немедленная отставка Пашиняна с правовыми гарантиями его неприкосновенности и, возможно, временной эмиграцией.
"Разве я похож на человека, который может сбежать? Если народ решит, что должен расстрелять меня, я послушно встану у стены. Пусть никто не думает, что я сбегу от принятого народом решения", - цитирует слова Пашиняна Sputnik Армения
.
По данным агентства, Пашинян сделал подобное заявление на встрече с жителями Арагацотнской области.
Премьер заявил также, что Тер-Петросян за свою карьеру дважды "демонстрировал прекрасные примеры бегства".
Говоря о внутриполитической ситуации в стране, Пашинян отметил, что "в стране есть люди и силы, желающие кровопролития" . "Они хотят, чтобы на улицах Еревана
, Арагацотна пролилась кровь, так как эти люди не насытились кровью… Эти люди хотят втянуть Армению в новое кровопролитие", - приводит агентство слова Пашиняна.
Он отметил, что "на протяжении пяти месяцев после войны в Карабахе власти и правительство подвергаются агрессивным нападкам, однако за весь этот период главным достижением как властей, так и народа стало то, что удалось избежать гражданских столкновений".
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.