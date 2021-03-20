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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210320/parkovki-1602108891.html
Платные парковки бьют по общинам в центре Москвы, считает священник
Платные парковки бьют по общинам в центре Москвы, считает священник
Платные парковки по воскресным дням бьют по приходской жизни, социальной работе и бюджету храмов в центре Москвы, разумно было бы сделать бесплатной парковку в... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:25
2021-03-20T12:25
религия и мировоззрение
платная парковка в москве
московский патриархат
москва
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Платные парковки по воскресным дням бьют по приходской жизни, социальной работе и бюджету храмов в центре Москвы, разумно было бы сделать бесплатной парковку в первой половине дня, когда нет конкуренции за машиноместа, заявил РИА Новости настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке в Москве Протоиерей Феодор Бородин.Ранее власти Москвы сообщили, что тарифы на платные парковки изменятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы, на парковках, где загрузка достигает 96 и более процентов, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Однако на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.Крепкая общинаСейчас на улицах, где действует тариф 380 рублей в час, парковка остается платной и в воскресные дни. По словам Бородина, проблема платных парковок - серьезная, потому что исторически больше всего православных храмов находятся именно в центре Москвы, при том, что там живет очень мало людей. "Прихожане таких храмов - в основном не из центра - это крепкие, сплоченные общины. Им хочется приехать именно в свой храм, к этому духовенству и к этим братьям и сестрам. Многие приезжают - на машинах, особенно с детьми", - рассказал Бородин.При храме Космы и Дамиана большая воскресная школа, но не только, объясняет настоятель, есть и кружки для взрослых - по изучению священного писания, а еще община много трудятся по линии социального служении: помогает бездомным, в больницах."Вся эта деятельность из-за платных парковок ставится под угрозу: люди приезжают к храму в воскресенье часа на 4 часа, и платить 380 рублей в час – никому не по карману. Поэтому платные парковки в центре сильно ударят по приходской жизни большинства храмов в центре Москвы", - предполагает священник.Храм Космы и Дамиана расположен на Маросейке. На ней, по словам Бородина, сейчас нет парковочных мест. На прилегающих переулках – Петроверигском – введена платная парковка по воскресеньям по тарифу 380 рублей в час, а в Старосадском – с 5 апреля. "Люди могли парковаться в ближайших переулках, но со временем количество бесплатных мест там неуклонно сокращается. Хотя в воскресенье в первой половине дня в переулках рядом с храмом конкуренции за машиноместа не было и нет. Мне кажется, вполне разумно было бы сделать в центре Москвы бесплатной парковку в воскресенье в первой половине дня, но лучше, конечно, в течение всего дня", - предложил священник.Не те людиК тому же, по его мнению, в воскресенье утром и днем в центр города едут "совсем не те люди, с которых можно было бы безболезненно собирать деньги": не посетители ресторанов, торговых центров и ночных клубов, а "те, кто приезжает заниматься духовной или интеллектуальной деятельностью": прихожане храмов, посетители музеев, детских кружков."Многодетные семьи у нас оформляют специальное разрешение, чтобы парковаться бесплатно. А как быть тем, у кого один или два ребенка или людям с пожилыми родителями, их ведь тоже привозят – и это существенная часть нашего прихода – десятки семей. Та же картина в других храмах в центре. Надо отметить, что большинство наших прихожан не очень обеспеченные люди, в том числе те, у кого есть машина. А на фоне пандемии и кризиса их положение еще больше ухудшилось. Они не потянут такие траты на парковку", - считает настоятель.По его словам отца Феодора, отток прихожан из храмов вызовет финансовые сложности и у самих приходов, а те, кто останется, меньше смогут жертвовать. В целом же, по его наблюдениям, платная парковка по воскресеньям "очень сильно задевает людей". "Зачем раздражать людей, которым и так тяжело, и отнимать у них утешение в виде возможности ездить на машине в храм?" - подытожил собеседник агентства.Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в Telegram-канале заявил, что платные парковки по воскресеньям в центре Москвы ухудшат положение прихожан Русской церкви, нужно выработать приемлемый режим работы парковок.
https://ria.ru/20210319/parkovki-1602020678.html
https://ria.ru/20210305/parkovki-1600163535.html
https://ria.ru/20210318/parkovka-1601895359.html
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платная парковка в москве, московский патриархат, москва

Платные парковки бьют по общинам в центре Москвы, считает священник

12:25 20.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТабличка платной городской парковки на улице Балчуг в Москве
Табличка платной городской парковки на улице Балчуг в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Платные парковки по воскресным дням бьют по приходской жизни, социальной работе и бюджету храмов в центре Москвы, разумно было бы сделать бесплатной парковку в первой половине дня, когда нет конкуренции за машиноместа, заявил РИА Новости настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке в Москве Протоиерей Феодор Бородин.
Ранее власти Москвы сообщили, что тарифы на платные парковки изменятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы, на парковках, где загрузка достигает 96 и более процентов, будет действовать тариф 380 рублей в час в дневное время. Однако на некоторых улицах, таких как Второй и Четвертый Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы снизятся.

Крепкая община

Сейчас на улицах, где действует тариф 380 рублей в час, парковка остается платной и в воскресные дни. По словам Бородина, проблема платных парковок - серьезная, потому что исторически больше всего православных храмов находятся именно в центре Москвы, при том, что там живет очень мало людей. "Прихожане таких храмов - в основном не из центра - это крепкие, сплоченные общины. Им хочется приехать именно в свой храм, к этому духовенству и к этим братьям и сестрам. Многие приезжают - на машинах, особенно с детьми", - рассказал Бородин.
Платные парковки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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При храме Космы и Дамиана большая воскресная школа, но не только, объясняет настоятель, есть и кружки для взрослых - по изучению священного писания, а еще община много трудятся по линии социального служении: помогает бездомным, в больницах.
"Вся эта деятельность из-за платных парковок ставится под угрозу: люди приезжают к храму в воскресенье часа на 4 часа, и платить 380 рублей в час – никому не по карману. Поэтому платные парковки в центре сильно ударят по приходской жизни большинства храмов в центре Москвы", - предполагает священник.
Храм Космы и Дамиана расположен на Маросейке. На ней, по словам Бородина, сейчас нет парковочных мест. На прилегающих переулках – Петроверигском – введена платная парковка по воскресеньям по тарифу 380 рублей в час, а в Старосадском – с 5 апреля. "Люди могли парковаться в ближайших переулках, но со временем количество бесплатных мест там неуклонно сокращается. Хотя в воскресенье в первой половине дня в переулках рядом с храмом конкуренции за машиноместа не было и нет. Мне кажется, вполне разумно было бы сделать в центре Москвы бесплатной парковку в воскресенье в первой половине дня, но лучше, конечно, в течение всего дня", - предложил священник.
Платные парковки в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Не те люди

К тому же, по его мнению, в воскресенье утром и днем в центр города едут "совсем не те люди, с которых можно было бы безболезненно собирать деньги": не посетители ресторанов, торговых центров и ночных клубов, а "те, кто приезжает заниматься духовной или интеллектуальной деятельностью": прихожане храмов, посетители музеев, детских кружков.
"Многодетные семьи у нас оформляют специальное разрешение, чтобы парковаться бесплатно. А как быть тем, у кого один или два ребенка или людям с пожилыми родителями, их ведь тоже привозят – и это существенная часть нашего прихода – десятки семей. Та же картина в других храмах в центре. Надо отметить, что большинство наших прихожан не очень обеспеченные люди, в том числе те, у кого есть машина. А на фоне пандемии и кризиса их положение еще больше ухудшилось. Они не потянут такие траты на парковку", - считает настоятель.
По его словам отца Феодора, отток прихожан из храмов вызовет финансовые сложности и у самих приходов, а те, кто останется, меньше смогут жертвовать.
"Храмы в центре города - это памятники истории, государство их реставрирует, но община их содержит, деньги на эксплуатацию - коммунальные платежи и прочее – на нас, и это не мало", - поделился настоятель.
В целом же, по его наблюдениям, платная парковка по воскресеньям "очень сильно задевает людей". "Зачем раздражать людей, которым и так тяжело, и отнимать у них утешение в виде возможности ездить на машине в храм?" - подытожил собеседник агентства.
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В РПЦ высказались против платных парковок в Москве по воскресеньям
Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в Telegram-канале заявил, что платные парковки по воскресеньям в центре Москвы ухудшат положение прихожан Русской церкви, нужно выработать приемлемый режим работы парковок.
 
Религия и мировоззрениеПлатная парковка в МосквеМосковский ПатриархатМосква
 
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