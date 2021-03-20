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В Париже проходит акция против полицейского насилия и расизма
В Париже проходит акция против полицейского насилия и расизма
Манифестация, участники которой выступают против полицейского насилия и расизма, проходит в субботу в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T18:12
2021-03-20T20:50
франция
париж
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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Манифестация, участники которой выступают против полицейского насилия и расизма, проходит в субботу в Париже, передает корреспондент РИА Новости.Шествие стартовало от Люксембургского сада. Колона прошла через площадь Сен-Мишель, бульвар Сен-Жермен, бульвар Генриха IV и около 16.00 (18.00 мск) приблизилась к площади Бастилии - конечной точке маршрута.В начале колонны едет большой фургон, с которого с речами выступают участники акции."Правосудия нет!" - периодически скандирует участники манифестации.В конце колонны идут люди, выдвигающие требования о легализации мигрантов без документов. Кроме того, в шествии принимают участие несколько десятков людей в желтых жилетах.В рядах участников акции был один из лидеров движения "Желтых жилетов" Жером Родригес, который лишился глаза на одной из акций протеста.Огромное число сотрудников правоохранительных органов мобилизовано для обеспечения безопасности на акции, они плотно сопровождают колонну. Значительные наряды полиции расположены на площади Бастилии. Видно много полицейских машин и водомет, который еще не использовался. Пока акция проходит без инцидентов.В ноябре прошлого года во Франции проходили многочисленные акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности", в частности 24-й статьи, в которой шла о речь и фото- и видеосъемке правоохранительных органов на акциях протеста. Против нее выступали журналистские профсоюзы, опасаясь, что журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях, и это приведет к полицейскому насилию.Законопроект был принят Нацсобранием (нижняя палата парламента) в ноябре. 18 марта документ прошел первое чтение Сената, документ был принят со значительными правками. Теперь 24-я статья предполагает создание нового состава преступления: "провокация по установлению личности" с очевидной целью подрыва физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов. За это вводится наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро. Депутаты и сенаторы должны согласовать единый текст законопроекта.
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франция, париж, в мире

В Париже проходит акция против полицейского насилия и расизма

18:12 20.03.2021 (обновлено: 20:50 20.03.2021)
 
© РИА НовостиМассовая акция в Париже против полицейского насилия
Массовая акция в Париже против полицейского насилия - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Манифестация, участники которой выступают против полицейского насилия и расизма, проходит в субботу в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие стартовало от Люксембургского сада. Колона прошла через площадь Сен-Мишель, бульвар Сен-Жермен, бульвар Генриха IV и около 16.00 (18.00 мск) приблизилась к площади Бастилии - конечной точке маршрута.
В начале колонны едет большой фургон, с которого с речами выступают участники акции.
"Правосудия нет!" - периодически скандирует участники манифестации.
В конце колонны идут люди, выдвигающие требования о легализации мигрантов без документов. Кроме того, в шествии принимают участие несколько десятков людей в желтых жилетах.
В рядах участников акции был один из лидеров движения "Желтых жилетов" Жером Родригес, который лишился глаза на одной из акций протеста.
Огромное число сотрудников правоохранительных органов мобилизовано для обеспечения безопасности на акции, они плотно сопровождают колонну. Значительные наряды полиции расположены на площади Бастилии. Видно много полицейских машин и водомет, который еще не использовался. Пока акция проходит без инцидентов.
В ноябре прошлого года во Франции проходили многочисленные акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности", в частности 24-й статьи, в которой шла о речь и фото- и видеосъемке правоохранительных органов на акциях протеста. Против нее выступали журналистские профсоюзы, опасаясь, что журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях, и это приведет к полицейскому насилию.
Законопроект был принят Нацсобранием (нижняя палата парламента) в ноябре. 18 марта документ прошел первое чтение Сената, документ был принят со значительными правками. Теперь 24-я статья предполагает создание нового состава преступления: "провокация по установлению личности" с очевидной целью подрыва физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов. За это вводится наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро. Депутаты и сенаторы должны согласовать единый текст законопроекта.
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