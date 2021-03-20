https://ria.ru/20210320/ozhirenie-1602084088.html

Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру

Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру

Набору лишнего веса способствуют не только малые физические нагрузки и неправильное питание, но также режим сна. Об этом пишет Express со ссылкой на данные... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T01:19

2021-03-20T01:19

2021-03-20T11:56

наука

ожирение

весь мир

сон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147465/13/1474651335_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_23b812659e7208870b17abcd2898326b.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Набору лишнего веса способствуют не только малые физические нагрузки и неправильное питание, но также режим сна. Об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей.Как утверждают специалисты, недосыпание повышает шансы появления жировых тканей вокруг внутренних органов, а в случае сна сверх меры существенно возрастает вероятность возникновения висцерального жира, который, в свою очередь, крайне опасен, поскольку связан с метаболическим синдромом — набором состояний, способствующих развитию сердечных заболеваний.Для предотвращения ожирения врачи рекомендуют спать каждую ночь от шести до восьми часов.Ранее стало известно, что неправильный режим сна повышает аппетит, поскольку мозг человека пытается восстановить энергетические запасы большим количеством калорий, а также нарушает метаболизм.

https://ria.ru/20210129/ozhirenie-1595123079.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ожирение, весь мир, сон