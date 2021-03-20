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Наука
https://ria.ru/20210320/ozhirenie-1602084088.html
Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру
Набору лишнего веса способствуют не только малые физические нагрузки и неправильное питание, но также режим сна. Об этом пишет Express со ссылкой на данные... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T01:19
2021-03-20T11:56
наука
ожирение
весь мир
сон
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Набору лишнего веса способствуют не только малые физические нагрузки и неправильное питание, но также режим сна. Об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей.Как утверждают специалисты, недосыпание повышает шансы появления жировых тканей вокруг внутренних органов, а в случае сна сверх меры существенно возрастает вероятность возникновения висцерального жира, который, в свою очередь, крайне опасен, поскольку связан с метаболическим синдромом — набором состояний, способствующих развитию сердечных заболеваний.Для предотвращения ожирения врачи рекомендуют спать каждую ночь от шести до восьми часов.Ранее стало известно, что неправильный режим сна повышает аппетит, поскольку мозг человека пытается восстановить энергетические запасы большим количеством калорий, а также нарушает метаболизм.
https://ria.ru/20210129/ozhirenie-1595123079.html
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ожирение, весь мир, сон

Назван неожиданный способ сохранить стройную фигуру

01:19 20.03.2021 (обновлено: 11:56 20.03.2021)
 
© Fotolia / puhhhaДевушка пьет сок после тренировки
Девушка пьет сок после тренировки - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Fotolia / puhhha
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Набору лишнего веса способствуют не только малые физические нагрузки и неправильное питание, но также режим сна. Об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей.
Как утверждают специалисты, недосыпание повышает шансы появления жировых тканей вокруг внутренних органов, а в случае сна сверх меры существенно возрастает вероятность возникновения висцерального жира, который, в свою очередь, крайне опасен, поскольку связан с метаболическим синдромом — набором состояний, способствующих развитию сердечных заболеваний.
Ребенок с лишним весом - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 13:40
Ученые обнаружили неожиданную опасность ожирения
Для предотвращения ожирения врачи рекомендуют спать каждую ночь от шести до восьми часов.
Ранее стало известно, что неправильный режим сна повышает аппетит, поскольку мозг человека пытается восстановить энергетические запасы большим количеством калорий, а также нарушает метаболизм.
 
НаукаОжирениеВесь мирсон
 
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