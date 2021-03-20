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Три человека пострадали при обрушении балкона жилого дома под Калугой
Три человека пострадали при обрушении балкона жилого дома под Калугой
Три человека пострадали при обрушении балкона на втором этаже многоквартирного жилого дома в Калужской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:22
2021-03-20T15:22
россия
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при обрушении балкона на втором этаже многоквартирного жилого дома в Калужской области, сообщила прокуратура региона.Прокуратура Боровского района начала проверку, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что балкон обрушился на втором этаже, по данным местных СМИ, в это время на него вышли покурить три человека.
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россия
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россия, калужская область, происшествия

Три человека пострадали при обрушении балкона жилого дома под Калугой

15:22 20.03.2021
 
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи
Сотрудники скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при обрушении балкона на втором этаже многоквартирного жилого дома в Калужской области, сообщила прокуратура региона.
"Девятнадцатого марта около 21 часа на улице Московской в городе Балабаново произошло обрушение балкона в многоквартирном жилом доме. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали три человека, которым оказана медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Прокуратура Боровского района начала проверку, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что балкон обрушился на втором этаже, по данным местных СМИ, в это время на него вышли покурить три человека.
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