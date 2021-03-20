https://ria.ru/20210320/obrushenie-1602124902.html

Три человека пострадали при обрушении балкона жилого дома под Калугой

Три человека пострадали при обрушении балкона жилого дома под Калугой

Три человека пострадали при обрушении балкона на втором этаже многоквартирного жилого дома в Калужской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T15:22

2021-03-20T15:22

2021-03-20T15:22

россия

калужская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при обрушении балкона на втором этаже многоквартирного жилого дома в Калужской области, сообщила прокуратура региона.Прокуратура Боровского района начала проверку, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что балкон обрушился на втором этаже, по данным местных СМИ, в это время на него вышли покурить три человека.

https://ria.ru/20210301/obrushenie-1599486902.html

россия

калужская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калужская область, происшествия