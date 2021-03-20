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Ученый рассказал, когда на Земле закончится нефть
Ученый рассказал, когда на Земле закончится нефть
Ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет, считает президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:51
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китай
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет, считает президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь. Об этом сообщает The Paper.Ученый отметил, что за последние 250 лет из-за увеличения добычи ископаемых источников энергии в мире произошло три промышленных революции.С учетом этого и темпов развития мировой экономики ученый ожидает истощения углеводородных ресурсов в течение ближайшего полувека. Поэтому, чтобы сохранить нынешний уровень прогресса, он призывает заменить привычные ископаемые энергоносители альтернативными источниками энергии. В частности, Сюэ Цикунь говорит о солнечной энергии, которую, по его словам, почти нельзя исчерпать. А кроме того, он предлагает рассмотреть возможность заменить уголь и природный газ водородным топливом.
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цены на нефть, земля, китай, в мире

Ученый рассказал, когда на Земле закончится нефть

14:51 20.03.2021 (обновлено: 16:02 20.03.2021)
 
© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Depositphotos / Makhnach
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет, считает президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь. Об этом сообщает The Paper.
Ученый отметил, что за последние 250 лет из-за увеличения добычи ископаемых источников энергии в мире произошло три промышленных революции.
С учетом этого и темпов развития мировой экономики ученый ожидает истощения углеводородных ресурсов в течение ближайшего полувека. Поэтому, чтобы сохранить нынешний уровень прогресса, он призывает заменить привычные ископаемые энергоносители альтернативными источниками энергии.
В частности, Сюэ Цикунь говорит о солнечной энергии, которую, по его словам, почти нельзя исчерпать. А кроме того, он предлагает рассмотреть возможность заменить уголь и природный газ водородным топливом.
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