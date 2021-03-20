https://ria.ru/20210320/neft-1602121953.html

Ученый рассказал, когда на Земле закончится нефть

Ученый рассказал, когда на Земле закончится нефть

Ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет, считает президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:51

2021-03-20T14:51

2021-03-20T16:02

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет, считает президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь. Об этом сообщает The Paper.Ученый отметил, что за последние 250 лет из-за увеличения добычи ископаемых источников энергии в мире произошло три промышленных революции.С учетом этого и темпов развития мировой экономики ученый ожидает истощения углеводородных ресурсов в течение ближайшего полувека. Поэтому, чтобы сохранить нынешний уровень прогресса, он призывает заменить привычные ископаемые энергоносители альтернативными источниками энергии. В частности, Сюэ Цикунь говорит о солнечной энергии, которую, по его словам, почти нельзя исчерпать. А кроме того, он предлагает рассмотреть возможность заменить уголь и природный газ водородным топливом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/npz-1600418256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, земля, китай, в мире