https://ria.ru/20210320/naezd-1602147200.html
В Москве водитель наехал на пешехода после словесной перепалки
В Москве водитель наехал на пешехода после словесной перепалки
Следователи проводят доследственную проверку информации о наезде на мужчину в центре столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T19:25
2021-03-20T19:25
2021-03-20T19:25
юлия иванова
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку информации о наезде на мужчину в центре столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, пешехода зовут Никита Шабалкин. Информация уточняется.
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юлия иванова, москва, происшествия