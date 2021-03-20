https://ria.ru/20210320/naezd-1602147200.html

В Москве водитель наехал на пешехода после словесной перепалки

В Москве водитель наехал на пешехода после словесной перепалки

Следователи проводят доследственную проверку информации о наезде на мужчину в центре столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T19:25

2021-03-20T19:25

2021-03-20T19:25

юлия иванова

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку информации о наезде на мужчину в центре столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, пешехода зовут Никита Шабалкин. Информация уточняется.

https://ria.ru/20210226/taksi-1599166474.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, москва, происшествия