https://ria.ru/20210320/myasnikov-1602124375.html

Мясников перечислил симптомы, указывающие на смертельное заболевание

Мясников перечислил симптомы, указывающие на смертельное заболевание

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал периодически обращать внимание на цвет ногтей на руках, так как его изменения... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T15:14

2021-03-20T15:14

2021-03-20T16:00

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал периодически обращать внимание на цвет ногтей на руках, так как его изменения могут указывать на серьезное заболевание. Мясников также отметил, что меланому можно обнаружить в полости рта и в ягодичной складке. Медик особенно указал на опасность для женщин, которые используют гелевое покрытие, так как, по его словам, они "месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее сооружение".

https://ria.ru/20210320/dolgoletie-1602086594.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество