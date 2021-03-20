https://ria.ru/20210320/meteorit-1602089857.html

На востоке Кубы упал и взорвался метеорит

На востоке Кубы упал и взорвался метеорит

Кубинские сейсмологи сообщают о падении метеорита в районе города Моа на востоке острова, пишет издание Cubadebate. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T07:14

2021-03-20T07:14

2021-03-20T09:19

куба

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597357366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c474710884c26d2d9c1cc6895c81a804.jpg

МЕХИКО, 20 мар — РИА Новости. Кубинские сейсмологи сообщают о падении метеорита в районе города Моа на востоке острова, пишет издание Cubadebate.По его данным, в 22:06 по местному времени (05:06 мск) сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений.По словам главы Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, все говорит о том, что это был метеорит."Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", — пояснил он.

https://ria.ru/20210305/apofis-1599920925.html

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куба, в мире