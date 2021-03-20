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На востоке Кубы упал и взорвался метеорит
На востоке Кубы упал и взорвался метеорит
Кубинские сейсмологи сообщают о падении метеорита в районе города Моа на востоке острова, пишет издание Cubadebate. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T07:14
2021-03-20T07:14
2021-03-20T09:19
куба
в мире
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МЕХИКО, 20 мар — РИА Новости. Кубинские сейсмологи сообщают о падении метеорита в районе города Моа на востоке острова, пишет издание Cubadebate.По его данным, в 22:06 по местному времени (05:06 мск) сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений.По словам главы Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, все говорит о том, что это был метеорит."Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", — пояснил он.
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куба, в мире
МЕХИКО, 20 мар — РИА Новости.
Кубинские сейсмологи сообщают о падении метеорита в районе города Моа на востоке острова, пишет издание Cubadebate
.
По его данным, в 22:06 по местному времени (05:06 мск) сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений.
"Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв", — говорится в сообщении.
По словам главы Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, все говорит о том, что это был метеорит.
"Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", — пояснил он.