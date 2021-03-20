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Адвокат раскрыла детали дела россиянки, у которой отобрали троих детей
Адвокат раскрыла детали дела россиянки, у которой отобрали троих детей
Экспертиза изучила условия в доме жительницы Дагестана Нины Церетиловой, у которой суд изъял троих детей, и опровергла негативные выводы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T17:35
2021-03-20T20:15
россия
республика дагестан
махачкала
общество
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МАХАЧКАЛА, 20 мар — РИА Новости. Экспертиза изучила условия в доме жительницы Дагестана Нины Церетиловой, у которой суд изъял троих детей, и опровергла негативные выводы, сообщила РИА Новости адвокат Екатерина Ляликова.Ранее 33-летняя Церетилова рассказала журналистам, что суд в Махачкале передал троих детей на воспитание ее бывшему мужу, так как якобы она ведет "аморальный образ жизни". История получила большой резонанс. По словам женщины, судья предвзято отнесся к ней из-за "необычного цвета волос", пирсинга "в носу и еще неизвестно где" и татуировок. Она добавила, что суд отказал Церетиловой по ряду обстоятельств, одним из которых стал ее внешний вид. По словам адвоката, в протоколе одного из заседаний зафиксирована цитата судьи: "Вы не считаете, что татуировки у женщины, пирсинг, цвет волос — все это не сказывается на воспитании детей? На их понимании жизни? Вы считаете, это хорошо?"Защита утверждает, что суд сделал выводы об "образе жизни, не соответствующем нормам и правилам поведения многодетной матери", по скриншотам из Instagram, однако не учел "наличие у отца детей задолженности по алиментам на их содержание, превышающей 600 тысяч рублей, а также его состояние в полигамном браке".Ляликова также назвала искажающими действительность слова адвоката ответчика Гасана Шамхалова, который ранее заявил РИА Новости, что дети сами звонили отцу и просили забрать их. Адвокат утверждает, что условия жизни дома у Церетиловой "не соответствовали требованиям нормы и морали", что якобы подтверждают материалы дела и опубликованные в интернете видеозаписи.
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россия, республика дагестан, махачкала, общество

Адвокат раскрыла детали дела россиянки, у которой отобрали троих детей

17:35 20.03.2021 (обновлено: 20:15 20.03.2021)
 
© Fotolia / katya_naumovaРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Fotolia / katya_naumova
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 мар — РИА Новости. Экспертиза изучила условия в доме жительницы Дагестана Нины Церетиловой, у которой суд изъял троих детей, и опровергла негативные выводы, сообщила РИА Новости адвокат Екатерина Ляликова.
Ранее 33-летняя Церетилова рассказала журналистам, что суд в Махачкале передал троих детей на воспитание ее бывшему мужу, так как якобы она ведет "аморальный образ жизни". История получила большой резонанс. По словам женщины, судья предвзято отнесся к ней из-за "необычного цвета волос", пирсинга "в носу и еще неизвестно где" и татуировок.
"Во второй инстанции уже была проведена соответствующая судебная экспертиза, ее результат опроверг все негативные выводы суда первой инстанции о якобы неблагоприятной обстановке дома у матери. Мы надеемся на то, что суд апелляционной инстанции примет справедливое решение на основании закона, а не только личных убеждений и предубеждений", — сказала Ляликова.
Она добавила, что суд отказал Церетиловой по ряду обстоятельств, одним из которых стал ее внешний вид. По словам адвоката, в протоколе одного из заседаний зафиксирована цитата судьи: "Вы не считаете, что татуировки у женщины, пирсинг, цвет волос — все это не сказывается на воспитании детей? На их понимании жизни? Вы считаете, это хорошо?"
Защита утверждает, что суд сделал выводы об "образе жизни, не соответствующем нормам и правилам поведения многодетной матери", по скриншотам из Instagram, однако не учел "наличие у отца детей задолженности по алиментам на их содержание, превышающей 600 тысяч рублей, а также его состояние в полигамном браке".
Ляликова также назвала искажающими действительность слова адвоката ответчика Гасана Шамхалова, который ранее заявил РИА Новости, что дети сами звонили отцу и просили забрать их. Адвокат утверждает, что условия жизни дома у Церетиловой "не соответствовали требованиям нормы и морали", что якобы подтверждают материалы дела и опубликованные в интернете видеозаписи.
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