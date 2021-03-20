https://ria.ru/20210320/lukashenko-1602055817.html

"Молодые, толковые". Лукашенко назвал возможных преемников

"Молодые, толковые". Лукашенко назвал возможных преемников

Президент Белоруссии указал на тех, кто, по его мнению, может претендовать на пост главы республики. Это его помощник, бывший глава МВД Юрий Караев, и... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T08:00

2021-03-20T08:00

2021-03-20T08:16

владимир караник

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акции протеста в белоруссии

акция оппозиции в минске в день выборов президента белоруссии - 2010

в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Белоруссии указал на тех, кто, по его мнению, может претендовать на пост главы республики. Это его помощник, бывший глава МВД Юрий Караев, и губернатор Гродненской области Владимир Караник. Оба хорошо известны в стране. Чем обусловлен выбор Александра Лукашенко и для чего он завел разговор о преемниках — разбиралось РИА Новости.Один транзит властиО возможных преемниках глава государства заявил, выступая перед трудовым коллективом предприятия "Молочный мир" в Гродно. Он коснулся темы передачи полномочий, которую часто поднимают в белорусских СМИ."Транзит власти один: выборы — народ избрал. Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами", — подчеркнул Лукашенко. Караника и Караева белорусский лидер охарактеризовал как "молодых, толковых, знающих цену этой стране".Прежде чем стать помощником президента и инспектором по Гродненской области, Караев занимал кресло министра внутренних дел республики. Уроженец Орджоникидзе (ныне — Владикавказ), выпускник Саратовского училища внутренних войск, он стабильно поднимался по карьерной лестнице. В 2008-м руководил бригадой спецназначения, в 2012-м командовал внутренними войсками и был заместителем главы МВД.Пост министра он получил в 2019-м. Массовые протесты, вспыхнувшие в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020-го, пришлись как раз на время его управления ведомством. В октябре Караева вместе с командиром ОМОНа Дмитрием Балабой и заместителем командующего внутренними войсками Хазалбеком Атабековым внесли в санкционный список Европейского союза. Под ограничения офицеры попали за причастность к "кампании репрессий и запугивания" и "незаконным арестам".Караев расценивал массовые несанкционированные митинги и столкновения с силами правопорядками как войну. "Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью прежде всего и отсутствием страха, — говорил он осенью. — Моя работа сегодня в том, чтобы до каждого районного милиционера донести — твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье жены зависят от того, насколько быстро и решительно ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все пытаешься их уговорить".Министр отметил, что милиция и внутренние войска будут жестко пресекать беспорядки: "Зверьми не станем, но и мягкотелыми тоже не будем".Практически сразу после этих заявлений Караева отправили в отставку в связи с переходом на новую должность — помощника президента. Аналогичные посты получили ушедший замглавы МВД Александр Барсуков и бывший секретарь Совета безопасности, восемь лет проработавший председателем КГБ Валерий Вакульчик. Караева командировали в Гродненскую область, Вакульчика — в Брестскую, Барсуков стал представителем главы республики в столице.Президентом работать не будуДо того как занять место губернатора региона, Караник тоже служил в правительстве. С лета 2019-го по август 2020 года был министром здравоохранения, ранее долгое время — главврачом столичного онкологического диспансера. Гродненская область для него — "свой" регион, он родился в областном центре, там же окончил медицинский университет.Если Караев на посту министра боролся с массовыми беспорядками, то Караник вел битву с коронавирусом. Минск тогда избрал путь противодействия инфекции с минимальными ограничениями. Глава Минздрава объяснял, почему власти поступили правильно. "Нас пытались обвинять, что мы не вводим ограничительные мероприятия для того, чтобы не нанести ущерба экономике. Говорили, что наши соседи спасают людей, а не экономику. Белорусская система здравоохранения тоже спасала людей. Просто она начала делать это раньше. Когда во всем мире сокращали санитарно-эпидемиологическую службу, мы ее совершенствовали", — убеждал критиков Караник.Во время массовых волнений в 2020-м около министерства его окружила толпа, скандировавшая: "Позор!" Митингующие требовали, чтобы медиков пустили к задержанным во время уличных акций. Караник отказал, хотел обратиться к людям с объяснениями, ему не дали говорить, он сел в машину и уехал. И вскоре покинул пост, чтобы возглавить Гродненский облисполком.Лукашенко заявлял, что оставит руководство республикой после принятия новой конституции. "Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду", — пообещал он в ноябре. В середине марта 2021-го он сообщил о начале деятельности Конституционной комиссии: она должна сформулировать поправки в основной закон.Политический кризис в Белоруссии длится с августа 2020-го — в ночь после голосования, девятого числа, вспыхнули массовые протесты. По официальным данным, Лукашенко переизбрали примерно 80 процентов пришедших на участки. Оппозиция утверждает, что выборы сфальсифицированы.Акции несогласных разгоняли силы правопорядка, свидетели сообщали о пытках и избиениях в местах задержания. Генеральная прокуратура республики объявила, что 400 граждан осуждены за участие в несанкционированных мероприятиях. В феврале председатель КГБ Иван Тертель сообщил, что пик протестов пройден, но позднее предупредил: возможны новые акты гражданского неповиновения.Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан напоминает, что в теории объявление преемников меняет планы окружения лидера — кандидаты на высший пост становятся объектами атаки внутри и извне. "Можно, конечно, предположить, что Александр Григорьевич откровенен в выражении желаний. Но указание на кого-то как на достойного кандидата не означает, что это преемник, тем более пока заявлена непонятная конституционная реформа. Неясно, каков ее формат, какие полномочия будут у президента. Без этого всерьез рассуждать о смене главы республики не стоит", — уверен эксперт.По его мнению, Лукашенко может реализовать казахстанский сценарий, когда президент уходит на пост руководителя другого органа — например, Совета безопасности. Вероятно, такой должностью может быть кресло председателя Всебелорусского народного собрания."Кандидатуру бывшего главного милиционера после 2020-го не одобрит большинство населения, а вот силовиков это устроит, — полагает Лизан. — Если же говорить об экс-министре здравоохранения, то он — фигура компромиссная и обладает авторитетом. Не зря его отправили в Гродно, регион, где власти проявили мягкость к оппозиции. Но в общем он человек исполнительный: будучи медиком, с коронавирусом боролся в заданных Лукашенко рамках — "Водка, баня, трактор".Однако и первый, и второй, по словам эксперта, действовали всегда в русле идеологии Лукашенко и не проявляли большой самостоятельности. Поэтому разглядеть в них перспективных политиков сейчас трудно.Директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман считает: представляя Караева и Караника как достойных кандидатов, Лукашенко не назначал преемников, а говорил о другом. "Речь шла о том, что, когда он уйдет, его дело и курс продолжат люди с серьезным государственным опытом на высоких должностях, а не "протестуны", как он называет оппонентов Лукашенко. В элиту рекрутируют тех людей, которые лояльны государству".По мнению эксперта, говорить о фальстарте в некой президентской гонке и об интриге с преемниками можно только в том случае, если понимать слова Лукашенко буквально. Но, как подчеркивает Прейгерман, ни один из кандидатов таких амбиций пока не демонстрировал.

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Сторонники Лукашенко и оппозиционеры встретились на одной улице в Минске В Минске люди начали выходить на улицы. Город разделился на два лагеря: одни выходят с акциями в поддержку действующего президента, другие – с антиправительственными митингами. Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его соперница, Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место с 10,1%. В ее штабе эти цифры не признали, сочтя, что кандидат от оппозиции набрала значительно больше. 2021-03-20T08:00 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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