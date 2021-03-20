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В Лондоне задержали 33 человека на акции протеста
В Лондоне задержали 33 человека на акции протеста
Число задержанных на протестах в Лондоне достигло 33, сообщила полиция британской столицы. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T22:33
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ЛОНДОН, 20 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Число задержанных на протестах в Лондоне достигло 33, сообщила полиция британской столицы.В субботу в центре Лондона прошли протесты против ограничений из-за короновируса, а также в связи с убийством 33-летней Сары Эверард.Участники акции, собравшись в Гайд-парке, прошли маршем по центральным улицам города, после чего вышли к правительственным зданиям на улице Уайтхолл и к британскому парламенту.
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великобритания, лондон, в мире

В Лондоне задержали 33 человека на акции протеста

22:33 20.03.2021
 
© REUTERS / Henry Nicholls Британские полицейские на Вестминстерском мосте в Лондоне во время протестов после убийства Сары Эверард
Британские полицейские на Вестминстерском мосте в Лондоне во время протестов после убийства Сары Эверард - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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ЛОНДОН, 20 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Число задержанных на протестах в Лондоне достигло 33, сообщила полиция британской столицы.

"К 18.45 (21.45 мск) 33 человека задержаны полицейскими, охранявшими митинги в центре Лондона. Большинство задержаний было совершено за нарушение правил COVID-19", - отметили стражи порядка.

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В субботу в центре Лондона прошли протесты против ограничений из-за короновируса, а также в связи с убийством 33-летней Сары Эверард.
Участники акции, собравшись в Гайд-парке, прошли маршем по центральным улицам города, после чего вышли к правительственным зданиям на улице Уайтхолл и к британскому парламенту.
 
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