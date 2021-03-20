https://ria.ru/20210320/london-1602159924.html

В Лондоне задержали 33 человека на акции протеста

В Лондоне задержали 33 человека на акции протеста

Число задержанных на протестах в Лондоне достигло 33, сообщила полиция британской столицы. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T22:33

2021-03-20T22:33

2021-03-20T22:33

великобритания

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601460629_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_b5b51c28912e140642b79674b8462e19.jpg

ЛОНДОН, 20 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Число задержанных на протестах в Лондоне достигло 33, сообщила полиция британской столицы.В субботу в центре Лондона прошли протесты против ограничений из-за короновируса, а также в связи с убийством 33-летней Сары Эверард.Участники акции, собравшись в Гайд-парке, прошли маршем по центральным улицам города, после чего вышли к правительственным зданиям на улице Уайтхолл и к британскому парламенту.

https://ria.ru/20210130/niderlandy-1595161970.html

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, лондон, в мире