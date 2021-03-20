Аксенов объяснил значение встречи Совбеза ООН по Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Проведение второй неформальной встречи Света безопасности ООН по Крыму подчеркивает большой интерес к полуострову в мире, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Неформальная встреча Совбеза ООН по Крыму по "формуле Арриа", в которой в онлайн-формате приняли участие представители крымской общественности, состоялась 17 марта.
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"Это уже вторая встреча с участием крымчан. На мой взгляд, возможность быть услышанными на такой серьезной международной площадке, - важный шаг на пути к мировому признанию нашего выбора, сделанного в 2014 году. Тот факт, что в дискуссии приняли участие десятки стран, свидетельствует о повышенном интересе к Крыму в мире, о желании узнать правду о жизни на полуострове", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он поблагодарил общественников, преподавателей, студентов, которые участвовали в дискуссии, отметив при этом, что представители США, Великобритании и ряда других стран не задали ни одного вопроса участникам из Крыма.
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"К сожалению, к правде готовы не все. Некоторые страны предпочитают оставаться в параллельной реальности, где полуостров "оккупирован Россией". Это в очередной раз доказывает, что правдивые ответы им не нужны, как не нужен открытый и честный диалог", - добавил он.
В среду в виртуальном формате прошло организованное Россией неформальное заседание СБ ООН по ситуации в Крыму. Российская сторона решила организовать это мероприятие после того, как на прошлой неделе Эстония и ряд западных стран провели свою неформальную встречу Совбеза по теме Крыма. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Таллин отказался пригласить на свое заседание представителей Крыма без объяснения причин. В мероприятии, организованном РФ, приняли участие жители полуострова, которые опровергли утверждения западных представителей о нарушении прав человека в Крыму. Украина и Эстония отказались принимать участие в заседании.