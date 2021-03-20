https://ria.ru/20210320/krym-1602149273.html

Аксенов объяснил значение встречи Совбеза ООН по Крыму

Аксенов объяснил значение встречи Совбеза ООН по Крыму

Проведение второй неформальной встречи Света безопасности ООН по Крыму подчеркивает большой интерес к полуострову в мире, заявил глава республики Сергей... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T19:52

2021-03-20T19:52

2021-03-20T19:52

дмитрий полянский

сергей аксенов (политик)

совет безопасности оон

эстония

оон

сша

таллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Проведение второй неформальной встречи Света безопасности ООН по Крыму подчеркивает большой интерес к полуострову в мире, заявил глава республики Сергей Аксенов.Неформальная встреча Совбеза ООН по Крыму по "формуле Арриа", в которой в онлайн-формате приняли участие представители крымской общественности, состоялась 17 марта.Он поблагодарил общественников, преподавателей, студентов, которые участвовали в дискуссии, отметив при этом, что представители США, Великобритании и ряда других стран не задали ни одного вопроса участникам из Крыма.В среду в виртуальном формате прошло организованное Россией неформальное заседание СБ ООН по ситуации в Крыму. Российская сторона решила организовать это мероприятие после того, как на прошлой неделе Эстония и ряд западных стран провели свою неформальную встречу Совбеза по теме Крыма. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Таллин отказался пригласить на свое заседание представителей Крыма без объяснения причин. В мероприятии, организованном РФ, приняли участие жители полуострова, которые опровергли утверждения западных представителей о нарушении прав человека в Крыму. Украина и Эстония отказались принимать участие в заседании.

https://ria.ru/20210320/rossiya-1602030545.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

эстония

сша

таллин

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дмитрий полянский, сергей аксенов (политик), совет безопасности оон, эстония, оон, сша, таллин