https://ria.ru/20210320/krym-1602110732.html

Глава Крыма назвал Киев "хамоватым лакеем, подражающим западным хозяевам"

Глава Крыма назвал Киев "хамоватым лакеем, подражающим западным хозяевам"

Введение Киевом максимальных санкций в отношении руководителей Крыма напоминает подражание "хамоватого лакея" своим "западным хозяевам", заявил глава Крыма... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T12:36

2021-03-20T12:36

2021-03-20T12:36

россия

сергей аксенов (политик)

виктор янукович

республика крым

севастополь

киев

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Введение Киевом максимальных санкций в отношении руководителей Крыма напоминает подражание "хамоватого лакея" своим "западным хозяевам", заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести "максимальные санкции" против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников, заявил ранее секретарь СНБО Алексей Данилов.Он отметил, что настоящие преступники и предатели находятся в высоких киевских кабинетах."Это они устроили государственный переворот. Они развалили Украину и передали ее под внешнее управление. Они развязали гражданскую войну и убили тысячи людей. Уверен, что народ Украины в свое время даст надлежащую оценку действиям этих персонажей. И никакое вранье, никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут их от расплаты за все то зло, которое они причинили", - написал Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

республика крым

севастополь

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей аксенов (политик), виктор янукович, республика крым, севастополь, киев, украина