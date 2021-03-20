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В Крыму прокомментировали запрет иностранцам владеть землей
В Крыму прокомментировали запрет иностранцам владеть землей
Запрет иностранцам владеть земельными участками в Крыму — вынужденная мера, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:50
2021-03-20T12:40
россия
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Запрет иностранцам владеть земельными участками в Крыму — вынужденная мера, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.По его словам, Крым — это приграничная территория, поэтому российские власти имеют полное право юридически оформить сложившуюся ситуацию в соответствии национальным законодательством."Теперь иностранные граждане и компании, в том числе с Украины, не могут владеть землей на обозначенных указом территориях. При этом реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит, хотя принадлежащие им объекты и будут ограничены в гражданском обороте", — добавил Молохов.В частности, по его словам, иностранцы не смогут их наследовать или получать при разделе супружеской собственности.Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад, с сегодняшнего дня он вступил в законную силу. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя. Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока что владеть землей могут все желающие. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210319/krym-1601909821.html
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россия, владимир путин, республика крым, севастополь, общество

В Крыму прокомментировали запрет иностранцам владеть землей

11:50 20.03.2021 (обновлено: 12:40 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо"
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Запрет иностранцам владеть земельными участками в Крыму — вынужденная мера, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Здесь нет ничего удивительного. Это распространенная международная практика. Во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице. Запрещено иностранцам также владеть землей сельхозназначения. Поэтому смею заверить, что оснований для паники нет", — сказал он РИА Новости.

По его словам, Крым — это приграничная территория, поэтому российские власти имеют полное право юридически оформить сложившуюся ситуацию в соответствии национальным законодательством.
"Теперь иностранные граждане и компании, в том числе с Украины, не могут владеть землей на обозначенных указом территориях. При этом реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит, хотя принадлежащие им объекты и будут ограничены в гражданском обороте", — добавил Молохов.
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В частности, по его словам, иностранцы не смогут их наследовать или получать при разделе супружеской собственности.
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части Крыма, год назад, с сегодняшнего дня он вступил в законную силу. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя. Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы — там пока что владеть землей могут все желающие.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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