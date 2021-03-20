https://ria.ru/20210320/krasnoarmeets-1602087696.html

В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям

В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям

В Московском метрополитене задержали мужчину в буденовке и мундире красноармейца, гулявшего по рельсам. Соответствующее видео опубликовано в Сети. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T05:15

2021-03-20T05:15

2021-03-20T05:15

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Московском метрополитене задержали мужчину в буденовке и мундире красноармейца, гулявшего по рельсам. Соответствующее видео опубликовано в Сети.Инцидент произошел на станции "Улица Старокачаловская". Мужчина с рюкзаком за спиной, держа в руках телефон, искал выход и, судя по кадрам, намеревался уйти в перегонный тоннель.Однако сотрудникам полиции не понравились его намерения. Один из них спрыгнул на путь, задержал и силой вытащил "красноармейца" на платформу.Дальнейшая судьба задержанного неизвестна.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия