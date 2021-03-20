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В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
В московском метро заметили "красноармейца", гулявшего по путям
В Московском метрополитене задержали мужчину в буденовке и мундире красноармейца, гулявшего по рельсам. Соответствующее видео опубликовано в Сети. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T05:15
2021-03-20T05:15
2021-03-20T05:15
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Московском метрополитене задержали мужчину в буденовке и мундире красноармейца, гулявшего по рельсам. Соответствующее видео опубликовано в Сети.Инцидент произошел на станции "Улица Старокачаловская". Мужчина с рюкзаком за спиной, держа в руках телефон, искал выход и, судя по кадрам, намеревался уйти в перегонный тоннель.Однако сотрудникам полиции не понравились его намерения. Один из них спрыгнул на путь, задержал и силой вытащил "красноармейца" на платформу.Дальнейшая судьба задержанного неизвестна.
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москва, московский метрополитен, происшествия
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
В Московском метрополитене
задержали мужчину в буденовке и мундире красноармейца, гулявшего по рельсам. Соответствующее видео опубликовано в Сети.
Инцидент произошел на станции "Улица Старокачаловская". Мужчина с рюкзаком за спиной, держа в руках телефон, искал выход и, судя по кадрам, намеревался уйти в перегонный тоннель.
Однако сотрудникам полиции не понравились его намерения. Один из них спрыгнул на путь, задержал и силой вытащил "красноармейца" на платформу.
Дальнейшая судьба задержанного неизвестна.