Американские эксперты оценили сотрудничество России и США в космосе
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз-МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур"
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости, Мария Чаплыгина. Сотрудничество РФ и США в космосе может существенно сократиться, но останется мирным, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
"Я ожидаю, что американо-российское взаимодействие продолжится на некотором уровне, но со временем будет сокращаться. Не сразу, но я бы сказал через десять лет, вероятно, будет гораздо меньше связей между США и Россией в космосе", - такую оценку перспективам космического взаимодействия двух стран на фоне роста напряженности внешнеполитических связей дал эксперт эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл.
Между тем автор блога NASA Watch бывший сотрудник НАСА Кейт Коуинг уверен, что "взаимодействие в космосе может многому научить страны о том, как мирно взаимодействовать друг с другом на Земле". "В то время как США и Россия определенно сталкиваются с проблемами на Земле, в космосе дела обстоят по-другому, и последние 20 лет они гармонично работают вместе на (Международной) космической станции", - напоминает эксперт.
"Я думаю, что США и Россия продолжат мирно сотрудничать и взаимодействовать в космосе и в предстоящие десятилетия", - отметил он в комментарии для РИА Новости.
Ранее на этой неделе США объявили очередные экспортные ограничения в отношении России, касающиеся продукции сектора нацбезопасности. Коммерческие и государственные космические запуски временно выведены из-под ограничений.