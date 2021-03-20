https://ria.ru/20210320/kosmos-1602092433.html

Американские эксперты оценили сотрудничество России и США в космосе

Американские эксперты оценили сотрудничество России и США в космосе

Сотрудничество РФ и США в космосе может существенно сократиться, но останется мирным, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T08:35

2021-03-20T08:35

2021-03-20T08:35

россия

джонатан макдауэлл

космос - риа наука

сша

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости, Мария Чаплыгина. Сотрудничество РФ и США в космосе может существенно сократиться, но останется мирным, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты."Я ожидаю, что американо-российское взаимодействие продолжится на некотором уровне, но со временем будет сокращаться. Не сразу, но я бы сказал через десять лет, вероятно, будет гораздо меньше связей между США и Россией в космосе", - такую оценку перспективам космического взаимодействия двух стран на фоне роста напряженности внешнеполитических связей дал эксперт эксперт Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл.Между тем автор блога NASA Watch бывший сотрудник НАСА Кейт Коуинг уверен, что "взаимодействие в космосе может многому научить страны о том, как мирно взаимодействовать друг с другом на Земле". "В то время как США и Россия определенно сталкиваются с проблемами на Земле, в космосе дела обстоят по-другому, и последние 20 лет они гармонично работают вместе на (Международной) космической станции", - напоминает эксперт.Ранее на этой неделе США объявили очередные экспортные ограничения в отношении России, касающиеся продукции сектора нацбезопасности. Коммерческие и государственные космические запуски временно выведены из-под ограничений.

https://ria.ru/20210309/kosmos-1600396435.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джонатан макдауэлл, космос - риа наука, сша