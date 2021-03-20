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В Вильнюсе прошел митинг против карантинных ограничений
В Вильнюсе прошел митинг против карантинных ограничений
Митинг против карантинных ограничений прошел на Соборной площади столицы Литвы Вильнюса, некоторые участники не соблюдали дистанции и не носили масок, сообщает... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T17:45
2021-03-20T17:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
вильнюс
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 20 мар — РИА Новости. Митинг против карантинных ограничений прошел на Соборной площади столицы Литвы Вильнюса, некоторые участники не соблюдали дистанции и не носили масок, сообщает портал литовского радио и телевидения LRT.lt."Во второй половине дня более сотни человек собрались на митинг в защиту естественных прав человека на Соборной площади Вильнюса", - говорится в сообщении.По данным портала, участники митинга несли флаги и различные плакаты, протестуя против карантинных ограничений."Запрос о разрешении на проведение митинга был подан физическим лицом... Организация митинга обоснована идеей присоединения к международным мероприятиям по защите естественных прав человека", - сообщила начальник отдела Вильнюсского городского самоуправления Гинтаре Макаревичене.По ее словам, мероприятие было согласовано, в нём смогли участвовать до 200 человек.Пресс-секретарь департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что полиция осведомлена о протесте и следит за ним. "Сейчас на месте работают официальные лица, возможно, оценка будет дана позже, когда мероприятие закончится", - сказал Матонис порталу.Карантин в Литве был объявлен 7 ноября 2020 года, несколько раз продлевался, ужесточался и действует до 31 марта.Согласно правилам карантина, напоминает портал, на открытом пространстве могут общаться не более двух семей, покидать место жительства можно в экстренных случаях, когда нужна помощь для ухода за больным или неспособным позаботиться о себе.По данным департамента статистики, за прошедшие сутки в стране выявлено 575 новых случаев коронавируса, еще 12 человек погибли от короновирусной инфекции.
https://ria.ru/20210320/amsterdam-1602127209.html
https://ria.ru/20210320/protesty-1602138028.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, вильнюс, литва, в мире

В Вильнюсе прошел митинг против карантинных ограничений

17:45 20.03.2021
 
© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Фото : Lietuvos policija
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ВИЛЬНЮС, 20 мар — РИА Новости. Митинг против карантинных ограничений прошел на Соборной площади столицы Литвы Вильнюса, некоторые участники не соблюдали дистанции и не носили масок, сообщает портал литовского радио и телевидения LRT.lt.
"Во второй половине дня более сотни человек собрались на митинг в защиту естественных прав человека на Соборной площади Вильнюса", - говорится в сообщении.
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По данным портала, участники митинга несли флаги и различные плакаты, протестуя против карантинных ограничений.
"Запрос о разрешении на проведение митинга был подан физическим лицом... Организация митинга обоснована идеей присоединения к международным мероприятиям по защите естественных прав человека", - сообщила начальник отдела Вильнюсского городского самоуправления Гинтаре Макаревичене.
По ее словам, мероприятие было согласовано, в нём смогли участвовать до 200 человек.
Пресс-секретарь департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что полиция осведомлена о протесте и следит за ним. "Сейчас на месте работают официальные лица, возможно, оценка будет дана позже, когда мероприятие закончится", - сказал Матонис порталу.
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Карантин в Литве был объявлен 7 ноября 2020 года, несколько раз продлевался, ужесточался и действует до 31 марта.
Согласно правилам карантина, напоминает портал, на открытом пространстве могут общаться не более двух семей, покидать место жительства можно в экстренных случаях, когда нужна помощь для ухода за больным или неспособным позаботиться о себе.
По данным департамента статистики, за прошедшие сутки в стране выявлено 575 новых случаев коронавируса, еще 12 человек погибли от короновирусной инфекции.
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