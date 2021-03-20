https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602139698.html

В Вильнюсе прошел митинг против карантинных ограничений

В Вильнюсе прошел митинг против карантинных ограничений

Митинг против карантинных ограничений прошел на Соборной площади столицы Литвы Вильнюса, некоторые участники не соблюдали дистанции и не носили масок, сообщает... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T17:45

2021-03-20T17:45

2021-03-20T17:45

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ВИЛЬНЮС, 20 мар — РИА Новости. Митинг против карантинных ограничений прошел на Соборной площади столицы Литвы Вильнюса, некоторые участники не соблюдали дистанции и не носили масок, сообщает портал литовского радио и телевидения LRT.lt."Во второй половине дня более сотни человек собрались на митинг в защиту естественных прав человека на Соборной площади Вильнюса", - говорится в сообщении.По данным портала, участники митинга несли флаги и различные плакаты, протестуя против карантинных ограничений."Запрос о разрешении на проведение митинга был подан физическим лицом... Организация митинга обоснована идеей присоединения к международным мероприятиям по защите естественных прав человека", - сообщила начальник отдела Вильнюсского городского самоуправления Гинтаре Макаревичене.По ее словам, мероприятие было согласовано, в нём смогли участвовать до 200 человек.Пресс-секретарь департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что полиция осведомлена о протесте и следит за ним. "Сейчас на месте работают официальные лица, возможно, оценка будет дана позже, когда мероприятие закончится", - сказал Матонис порталу.Карантин в Литве был объявлен 7 ноября 2020 года, несколько раз продлевался, ужесточался и действует до 31 марта.Согласно правилам карантина, напоминает портал, на открытом пространстве могут общаться не более двух семей, покидать место жительства можно в экстренных случаях, когда нужна помощь для ухода за больным или неспособным позаботиться о себе.По данным департамента статистики, за прошедшие сутки в стране выявлено 575 новых случаев коронавируса, еще 12 человек погибли от короновирусной инфекции.

https://ria.ru/20210320/amsterdam-1602127209.html

https://ria.ru/20210320/protesty-1602138028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/stychki-1602137592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, вильнюс, литва, в мире