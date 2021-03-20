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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602118360.html
В Варшаве проходит акция протеста против ограничений из-за COVID-19
В Варшаве проходит акция протеста против ограничений из-за COVID-19
Акция протеста против эпидемиологических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:18
2021-03-20T14:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
польша
варшава
в мире
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ВАРШАВА 20 мар - РИА Новости. Акция протеста против эпидемиологических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело национальный карантин. С субботы на всей территории страны введен режим локдауна, который продлится до 9 апреля.В стране закрыты отели, хостелы и другие места ночлега, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, книжных и зоомагазинов, магазинов стройматериалов. Закрытые для посетителей кафе, бары и рестораны продолжат работать только навынос. До окончания режима локдауна жители Польши не смогут посещать театры, музеи, кинотеатры. Фитнес-клубы, тренажерные залы, сауны, солярии, бассейны доступны только в целях лечения и реабилитации, а также для профессиональных спортсменов.В субботу несколько сотен человек собрались на площади Парадов в центре Варшавы, чтобы выразить свой протест против этих ограничений. Они намерены пройти по центральным улицам польской столицы и назвали свое мероприятие "Марш свободы". Протестующие принесли с собой плакаты с лозунгами "Моя Польша - моя свобода", "Не убивайте нас и наш бизнес", "Стоп фальшивой пандемии".Некоторые из них демонстративно не носят маски, несмотря на то, что это обязательно в соответствии с решением правительства. Полиция пока не вмешивается в происходящее, лишь предупреждая протестующих о том, что в период эпидемии запрещены собрания более пяти человек. Полиция также пытается установить личности нарушителей режима эпидемии для последующего привлечения их к ответственности.Участники шествия заявляют, что из-за остановки работы туристической, гастрономической, отельной и других индустрий ряд предприятий разорятся и уже не смогут вновь заработать после окончания пандемии.Они требуют от правительства разрешить им работать, несмотря на пандемию, и выплатить компенсации за период, когда их фирмы были закрыты.В Польше складывается неблагоприятная ситуация в связи с распространением коронавируса. По данным официальной статистики, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 26405 человек. По сравнению с прошлой субботой, число новых случаев увеличилось более чем на шесть тысяч. В пятницу сообщалось о 25 998, а в четверг о 27 278 обнаруженных случаях коронавируса, что являлось максимальным показателем с ноября минувшего года. Общее количество случаев заражения с начала эпидемии составило 2 036 700. 49 159 пациентов с коронавирусом скончались.
https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html
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коронавирус covid-19, польша, варшава, в мире

В Варшаве проходит акция протеста против ограничений из-за COVID-19

14:18 20.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА 20 мар - РИА Новости. Акция протеста против эпидемиологических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши ввело национальный карантин. С субботы на всей территории страны введен режим локдауна, который продлится до 9 апреля.
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В стране закрыты отели, хостелы и другие места ночлега, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, книжных и зоомагазинов, магазинов стройматериалов. Закрытые для посетителей кафе, бары и рестораны продолжат работать только навынос. До окончания режима локдауна жители Польши не смогут посещать театры, музеи, кинотеатры. Фитнес-клубы, тренажерные залы, сауны, солярии, бассейны доступны только в целях лечения и реабилитации, а также для профессиональных спортсменов.
В субботу несколько сотен человек собрались на площади Парадов в центре Варшавы, чтобы выразить свой протест против этих ограничений. Они намерены пройти по центральным улицам польской столицы и назвали свое мероприятие "Марш свободы". Протестующие принесли с собой плакаты с лозунгами "Моя Польша - моя свобода", "Не убивайте нас и наш бизнес", "Стоп фальшивой пандемии".
Некоторые из них демонстративно не носят маски, несмотря на то, что это обязательно в соответствии с решением правительства. Полиция пока не вмешивается в происходящее, лишь предупреждая протестующих о том, что в период эпидемии запрещены собрания более пяти человек. Полиция также пытается установить личности нарушителей режима эпидемии для последующего привлечения их к ответственности.
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Участники шествия заявляют, что из-за остановки работы туристической, гастрономической, отельной и других индустрий ряд предприятий разорятся и уже не смогут вновь заработать после окончания пандемии.
Они требуют от правительства разрешить им работать, несмотря на пандемию, и выплатить компенсации за период, когда их фирмы были закрыты.
В Польше складывается неблагоприятная ситуация в связи с распространением коронавируса. По данным официальной статистики, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 26405 человек. По сравнению с прошлой субботой, число новых случаев увеличилось более чем на шесть тысяч. В пятницу сообщалось о 25 998, а в четверг о 27 278 обнаруженных случаях коронавируса, что являлось максимальным показателем с ноября минувшего года. Общее количество случаев заражения с начала эпидемии составило 2 036 700. 49 159 пациентов с коронавирусом скончались.
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