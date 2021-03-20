https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602102461.html

В Москве выявили 1728 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1728 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1728, Санкт-Петербурге - 899, Подмосковье - 651, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:08

2021-03-20T11:08

2021-03-20T11:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1728, Санкт-Петербурге - 899, Подмосковье - 651, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 1728, 2 Санкт-Петербург - 899, 3 Московская область - 651", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по 2, Ненецком автономном округе и Туве - по 1.

https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602100728.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)