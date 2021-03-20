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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602102461.html
В Москве выявили 1728 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1728 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1728, Санкт-Петербурге - 899, Подмосковье - 651, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:08
2021-03-20T11:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1728, Санкт-Петербурге - 899, Подмосковье - 651, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 1728, 2 Санкт-Петербург - 899, 3 Московская область - 651", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по 2, Ненецком автономном округе и Туве - по 1.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)

В Москве выявили 1728 новых случаев заражения коронавирусом

11:08 20.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1728, Санкт-Петербурге - 899, Подмосковье - 651, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 1728, 2 Санкт-Петербург - 899, 3 Московская область - 651", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по 2, Ненецком автономном округе и Туве - по 1.
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