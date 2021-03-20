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В России за сутки умерли 392 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 392 пациента с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 392 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 94 659, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:05
2021-03-20T11:05
2021-03-20T11:05
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 392 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 94 659, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 392 смерти... За весь период по России умерло 94 659 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 54, Санкт-Петербурге - 36, Подмосковье - 23.
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россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество