https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602098442.html

В индийском городе ввели режим изоляции из-за роста больных COVID-19

В индийском городе ввели режим изоляции из-за роста больных COVID-19

Власти города Амалнер в индийском штате Махараштра ввели трехдневный режим строгой изоляции из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T10:13

2021-03-20T10:13

2021-03-20T10:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

махараштра

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар – РИА Новости. Власти города Амалнер в индийском штате Махараштра ввели трехдневный режим строгой изоляции из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией.Махараштра является лидером в Индии по числу выявленных зараженных коронавирусом, согласно последним данным, в штате лечение от COVID получают более 178 тысяч заболевших, за минувшие сутки их число выросло на 25,8 тысячи. Это самый высокий суточный рост заболевших в штате за все время пандемии. Ранее первый замминистра здравоохранения Индии Раджеш Бхушан сообщил, что направленные правительством страны в штат Махараштра медики обнаружили там "начало второй волны COVID".Ответственный за меры при ЧП в городе офицер полиции Сима Ахире приказал закрыть с 20 по 22 марта все продуктовые рынки, торговые центры, тренажерные залы, театры, храмы и учебные заведения, сообщает издание Lokmat. Вместе с тем продолжат работать аптеки, больницы, полицейские и пожарные части, а также доставка продуктов.Нарушителю режима изоляции грозит до двух лет тюрьмы.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11,5 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,1 миллиона человек, продолжают лечение около 288 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 159 тысяч человек.

махараштра

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, махараштра, индия, в мире