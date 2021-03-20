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В индийском городе ввели режим изоляции из-за роста больных COVID-19
В индийском городе ввели режим изоляции из-за роста больных COVID-19
Власти города Амалнер в индийском штате Махараштра ввели трехдневный режим строгой изоляции из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T10:13
2021-03-20T10:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
махараштра
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар – РИА Новости. Власти города Амалнер в индийском штате Махараштра ввели трехдневный режим строгой изоляции из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией.Махараштра является лидером в Индии по числу выявленных зараженных коронавирусом, согласно последним данным, в штате лечение от COVID получают более 178 тысяч заболевших, за минувшие сутки их число выросло на 25,8 тысячи. Это самый высокий суточный рост заболевших в штате за все время пандемии. Ранее первый замминистра здравоохранения Индии Раджеш Бхушан сообщил, что направленные правительством страны в штат Махараштра медики обнаружили там "начало второй волны COVID".Ответственный за меры при ЧП в городе офицер полиции Сима Ахире приказал закрыть с 20 по 22 марта все продуктовые рынки, торговые центры, тренажерные залы, театры, храмы и учебные заведения, сообщает издание Lokmat. Вместе с тем продолжат работать аптеки, больницы, полицейские и пожарные части, а также доставка продуктов.Нарушителю режима изоляции грозит до двух лет тюрьмы.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11,5 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,1 миллиона человек, продолжают лечение около 288 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 159 тысяч человек.
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коронавирус covid-19, махараштра, индия, в мире

В индийском городе ввели режим изоляции из-за роста больных COVID-19

10:13 20.03.2021
 
© AP Photo / Mahesh Kumar AМедицинский работник берет мазок из носа для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде, Индия
Медицинский работник берет мазок из носа для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Mahesh Kumar A
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар – РИА Новости. Власти города Амалнер в индийском штате Махараштра ввели трехдневный режим строгой изоляции из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией.
Махараштра является лидером в Индии по числу выявленных зараженных коронавирусом, согласно последним данным, в штате лечение от COVID получают более 178 тысяч заболевших, за минувшие сутки их число выросло на 25,8 тысячи. Это самый высокий суточный рост заболевших в штате за все время пандемии. Ранее первый замминистра здравоохранения Индии Раджеш Бхушан сообщил, что направленные правительством страны в штат Махараштра медики обнаружили там "начало второй волны COVID".
Ответственный за меры при ЧП в городе офицер полиции Сима Ахире приказал закрыть с 20 по 22 марта все продуктовые рынки, торговые центры, тренажерные залы, театры, храмы и учебные заведения, сообщает издание Lokmat. Вместе с тем продолжат работать аптеки, больницы, полицейские и пожарные части, а также доставка продуктов.
Нарушителю режима изоляции грозит до двух лет тюрьмы.
Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11,5 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,1 миллиона человек, продолжают лечение около 288 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 159 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19МахараштраИндияВ мире
 
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