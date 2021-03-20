В индийском городе ввели режим изоляции из-за роста больных COVID-19
© AP Photo / Mahesh Kumar AМедицинский работник берет мазок из носа для тестирования на COVID-19 в Хайдарабаде, Индия
© AP Photo / Mahesh Kumar A
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар – РИА Новости. Власти города Амалнер в индийском штате Махараштра ввели трехдневный режим строгой изоляции из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией.
Махараштра является лидером в Индии по числу выявленных зараженных коронавирусом, согласно последним данным, в штате лечение от COVID получают более 178 тысяч заболевших, за минувшие сутки их число выросло на 25,8 тысячи. Это самый высокий суточный рост заболевших в штате за все время пандемии. Ранее первый замминистра здравоохранения Индии Раджеш Бхушан сообщил, что направленные правительством страны в штат Махараштра медики обнаружили там "начало второй волны COVID".
Ответственный за меры при ЧП в городе офицер полиции Сима Ахире приказал закрыть с 20 по 22 марта все продуктовые рынки, торговые центры, тренажерные залы, театры, храмы и учебные заведения, сообщает издание Lokmat. Вместе с тем продолжат работать аптеки, больницы, полицейские и пожарные части, а также доставка продуктов.
Нарушителю режима изоляции грозит до двух лет тюрьмы.
Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11,5 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,1 миллиона человек, продолжают лечение около 288 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 159 тысяч человек.