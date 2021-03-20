https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602084535.html

Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле

Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле

В России возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19 в середине апреля, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T02:08

2021-03-20T02:08

2021-03-20T04:37

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В России возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19 в середине апреля, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.В начале марта ВОЗ зарегистрировала очередной подъем заболеваемости COVID-19 в Европе. Предпосылки для нового витка распространения коронавирусной инфекции есть и в России, считает врач.В первую очередь они связаны с непониманием гражданами того факта, что меры предосторожности все еще необходимы, отметил он. Люди увеличивают число контактов и отказываются от средств индивидуальной защиты, игнорируя опасность заражения.Впрочем, несмотря на все предпосылки, уровень заболеваемости в России не достигнет таких показателей, как в Европе, уверен он."В России есть все предпосылки к "третьей" волне, но, учитывая противоэпидемические мероприятия, которые есть у нас в стране, рост заболеваемости более пологий, и выраженного пика не будет. Будет так же, как в первые две волны: пологий рост, стабилизация и пологий спуск", – прогнозирует Евгений Тимаков.Инфекционист отметил, что система здравоохранения к возможному росту заболеваемости полностью готова: разработаны протоколы лечения, подготовлены койко-места, есть оборудование и человеческие ресурсы. А благодаря тому, что постепенно формируется коллективный иммунитет, инфекция не будет передаваться стремительно. "Так как у нас все-таки частично популяционный иммунитет сформирован, то индекс передачи должен быть не такой большой, вряд ли будет больше 1,5", – заключил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210319/koronavirus-1601909567.html

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евгений тимаков, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество