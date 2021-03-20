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Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в апреле
В России возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19 в середине апреля, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T02:08
2021-03-20T02:08
2021-03-20T04:37
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В России возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19 в середине апреля, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.В начале марта ВОЗ зарегистрировала очередной подъем заболеваемости COVID-19 в Европе. Предпосылки для нового витка распространения коронавирусной инфекции есть и в России, считает врач.В первую очередь они связаны с непониманием гражданами того факта, что меры предосторожности все еще необходимы, отметил он. Люди увеличивают число контактов и отказываются от средств индивидуальной защиты, игнорируя опасность заражения.Впрочем, несмотря на все предпосылки, уровень заболеваемости в России не достигнет таких показателей, как в Европе, уверен он."В России есть все предпосылки к "третьей" волне, но, учитывая противоэпидемические мероприятия, которые есть у нас в стране, рост заболеваемости более пологий, и выраженного пика не будет. Будет так же, как в первые две волны: пологий рост, стабилизация и пологий спуск", – прогнозирует Евгений Тимаков.Инфекционист отметил, что система здравоохранения к возможному росту заболеваемости полностью готова: разработаны протоколы лечения, подготовлены койко-места, есть оборудование и человеческие ресурсы. А благодаря тому, что постепенно формируется коллективный иммунитет, инфекция не будет передаваться стремительно. "Так как у нас все-таки частично популяционный иммунитет сформирован, то индекс передачи должен быть не такой большой, вряд ли будет больше 1,5", – заключил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210319/koronavirus-1601909567.html
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евгений тимаков, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
В России возможен новый всплеск заболеваемости COVID-19
в середине апреля, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik
инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков
.
В начале марта ВОЗ зарегистрировала очередной подъем заболеваемости COVID-19 в Европе. Предпосылки для нового витка распространения коронавирусной инфекции есть и в России, считает врач.
В первую очередь они связаны с непониманием гражданами того факта, что меры предосторожности все еще необходимы, отметил он. Люди увеличивают число контактов и отказываются от средств индивидуальной защиты, игнорируя опасность заражения.
"Это опасно из-за большого количества контактов без снижения вирус-нагрузки. Те же самые маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости. Наверное, где-то через месяц, в середине апреля может быть рост заболеваемости", – считает Евгений Тимаков.
Впрочем, несмотря на все предпосылки, уровень заболеваемости в России не достигнет таких показателей, как в Европе, уверен он.
"В России есть все предпосылки к "третьей" волне, но, учитывая противоэпидемические мероприятия, которые есть у нас в стране, рост заболеваемости более пологий, и выраженного пика не будет. Будет так же, как в первые две волны: пологий рост, стабилизация и пологий спуск", – прогнозирует Евгений Тимаков.
Инфекционист отметил, что система здравоохранения к возможному росту заболеваемости полностью готова: разработаны протоколы лечения, подготовлены койко-места, есть оборудование и человеческие ресурсы. А благодаря тому, что постепенно формируется коллективный иммунитет, инфекция не будет передаваться стремительно.
"Так как у нас все-таки частично популяционный иммунитет сформирован, то индекс передачи должен быть не такой большой, вряд ли будет больше 1,5", – заключил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.