В Черное море вошел корабль НАТО
20:02 20.03.2021 (обновлено: 20:39 20.03.2021)
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В акваторию Черного моря вошел уже второй за сутки военный корабль США, сообщили в Национальном центре управления обороной.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны "Томас Хаднер" ВМС США", — уточнили в ведомстве.
Накануне стало известно, что в Черное море вошел американский ракетный крейсер "Монтерей".
"Томас Хаднер" относится к эсминцам типа "Арли Берк" и может нести на борту до 96 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт" в вертикальных универсальных пусковых установках. Крейсер "Монтерей" (типа "Тикондерога") способен нести до 122 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".
США с начала 2021 года усилили активность в Черном море, в конце января там побывали эсминцы "Дональд Кук" и "Портер".
Также 12 и 17 марта в акватории появились фрегаты ВМС Испании, входящей в НАТО, — Cristóbal Colón и Méndez Núñez. Оба корабля относятся к классу "Альваро де Базан" и вооружены противокорабельными ракетами "Гарпун".
Как отмечал в конце декабря 2020 года начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, за последнее время военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря.