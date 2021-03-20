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В Черное море вошел корабль НАТО
В Черное море вошел корабль НАТО
В акваторию Черного моря вошел уже второй за сутки военный корабль США, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T20:02
2021-03-20T20:39
россия
национальный центр управления обороной рф
в мире
черное море
сша
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В акваторию Черного моря вошел уже второй за сутки военный корабль США, сообщили в Национальном центре управления обороной.Накануне стало известно, что в Черное море вошел американский ракетный крейсер "Монтерей"."Томас Хаднер" относится к эсминцам типа "Арли Берк" и может нести на борту до 96 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт" в вертикальных универсальных пусковых установках. Крейсер "Монтерей" (типа "Тикондерога") способен нести до 122 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".США с начала 2021 года усилили активность в Черном море, в конце января там побывали эсминцы "Дональд Кук" и "Портер".Также 12 и 17 марта в акватории появились фрегаты ВМС Испании, входящей в НАТО, — Cristóbal Colón и Méndez Núñez. Оба корабля относятся к классу "Альваро де Базан" и вооружены противокорабельными ракетами "Гарпун".Как отмечал в конце декабря 2020 года начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, за последнее время военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря.
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россия, национальный центр управления обороной рф, в мире, черное море, сша

В Черное море вошел корабль НАТО

20:02 20.03.2021 (обновлено: 20:39 20.03.2021)
 
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Sara EshЭсминец ВМС США Thomas Hudner
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Sara Esh
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В акваторию Черного моря вошел уже второй за сутки военный корабль США, сообщили в Национальном центре управления обороной.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны "Томас Хаднер" ВМС США", — уточнили в ведомстве.
Накануне стало известно, что в Черное море вошел американский ракетный крейсер "Монтерей".
"Томас Хаднер" относится к эсминцам типа "Арли Берк" и может нести на борту до 96 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт" в вертикальных универсальных пусковых установках. Крейсер "Монтерей" (типа "Тикондерога") способен нести до 122 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".
США с начала 2021 года усилили активность в Черном море, в конце января там побывали эсминцы "Дональд Кук" и "Портер".
Также 12 и 17 марта в акватории появились фрегаты ВМС Испании, входящей в НАТО, — Cristóbal Colón и Méndez Núñez. Оба корабля относятся к классу "Альваро де Базан" и вооружены противокорабельными ракетами "Гарпун".
Как отмечал в конце декабря 2020 года начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, за последнее время военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря.
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РоссияНациональный центр управления обороной РФВ миреЧерное мореСША
 
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