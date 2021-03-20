https://ria.ru/20210320/korabl-1602150291.html

В Черное море вошел корабль НАТО

В Черное море вошел корабль НАТО

В акваторию Черного моря вошел уже второй за сутки военный корабль США, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T20:02

2021-03-20T20:02

2021-03-20T20:39

россия

национальный центр управления обороной рф

в мире

черное море

сша

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В акваторию Черного моря вошел уже второй за сутки военный корабль США, сообщили в Национальном центре управления обороной.Накануне стало известно, что в Черное море вошел американский ракетный крейсер "Монтерей"."Томас Хаднер" относится к эсминцам типа "Арли Берк" и может нести на борту до 96 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт" в вертикальных универсальных пусковых установках. Крейсер "Монтерей" (типа "Тикондерога") способен нести до 122 крылатых ракет "Томагавк" или противоракет "Стандарт".США с начала 2021 года усилили активность в Черном море, в конце января там побывали эсминцы "Дональд Кук" и "Портер".Также 12 и 17 марта в акватории появились фрегаты ВМС Испании, входящей в НАТО, — Cristóbal Colón и Méndez Núñez. Оба корабля относятся к классу "Альваро де Базан" и вооружены противокорабельными ракетами "Гарпун".Как отмечал в конце декабря 2020 года начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, за последнее время военные корабли НАТО стали в разы чаще заходить в Черное, Балтийское и Баренцево моря.

https://ria.ru/20210303/korabli-1599785701.html

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черное море

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россия, национальный центр управления обороной рф, в мире, черное море, сша