Пашинян прокомментировал разблокирование коммуникаций с Азербайджаном
15:31 20.03.2021 (обновлено: 15:32 20.03.2021)
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Арагацотнской области страны заявил, что разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном выгодно как Еревану, так и Баку.
"Разблокирование коммуникаций выгодно и Армении, и Азербайджану. Открытие дорог выгодно Азербайджану, поскольку он получит связь с Нахичеваном, и выгодно Армении, поскольку нам нужно надежное железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что наша экономика может существенно измениться", - цитирует Пашиняна Sputnik Армения.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Ранее в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха. Новая структура займется также вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ.