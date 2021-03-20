https://ria.ru/20210320/kommunikatsii-1602125529.html

Пашинян прокомментировал разблокирование коммуникаций с Азербайджаном

Пашинян прокомментировал разблокирование коммуникаций с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Арагацотнской области страны заявил, что разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T15:31

2021-03-20T15:31

2021-03-20T15:32

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599402145_0:48:1670:987_1920x0_80_0_0_4e4d6be32ab0adaac64ca5ca85a2923a.jpg

ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Арагацотнской области страны заявил, что разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном выгодно как Еревану, так и Баку.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Ранее в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха. Новая структура займется также вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ.

https://ria.ru/20210314/peregovory-1601179364.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире