https://ria.ru/20210320/kitay-1602087868.html

Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа

Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа

Китай призвал власти США устранить влияние политики предыдущей администрации Дональда Трампа в отношении Пекина и избегать создания новых проблем, говорится в... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T05:20

2021-03-20T05:20

2021-03-20T05:20

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Китай призвал власти США устранить влияние политики предыдущей администрации Дональда Трампа в отношении Пекина и избегать создания новых проблем, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи на Аляске.Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.Отмечается, что "Китай призывает США устранить влияние ошибочной политики предыдущей администрации в отношении Китая и в то же время избежать создания новых проблем"."В последние несколько лет из-за необоснованного притеснения законных прав и интересов Китая отношения Пекина и Вашингтона столкнулись с беспрецедентными трудностями, подобная ситуация навредила интересам народов двух стран и нанесла ущерб стабильности и развитию в мире, так не должно продолжаться", - добавляется в документе.Китай выразил готовность укреплять стратегические контакты с США, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, должным образом решать разногласия и способствовать развитию здоровых и стабильных двусторонних отношений.

https://ria.ru/20210320/politika-1602087364.html

https://ria.ru/20210320/gonkong-1602086972.html

китай

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китай, сша, в мире