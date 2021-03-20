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Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа
Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа
Китай призвал власти США устранить влияние политики предыдущей администрации Дональда Трампа в отношении Пекина и избегать создания новых проблем, говорится в... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T05:20
2021-03-20T05:20
китай
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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Китай призвал власти США устранить влияние политики предыдущей администрации Дональда Трампа в отношении Пекина и избегать создания новых проблем, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи на Аляске.Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.Отмечается, что "Китай призывает США устранить влияние ошибочной политики предыдущей администрации в отношении Китая и в то же время избежать создания новых проблем"."В последние несколько лет из-за необоснованного притеснения законных прав и интересов Китая отношения Пекина и Вашингтона столкнулись с беспрецедентными трудностями, подобная ситуация навредила интересам народов двух стран и нанесла ущерб стабильности и развитию в мире, так не должно продолжаться", - добавляется в документе.Китай выразил готовность укреплять стратегические контакты с США, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, должным образом решать разногласия и способствовать развитию здоровых и стабильных двусторонних отношений.
https://ria.ru/20210320/politika-1602087364.html
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китай, сша, в мире

Китай призвал США устранить влияние политики администрации Трампа

05:20 20.03.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Китай призвал власти США устранить влияние политики предыдущей администрации Дональда Трампа в отношении Пекина и избегать создания новых проблем, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи на Аляске.
Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.
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"В последние несколько лет из-за того, что предыдущая администрация США проводила крайне ошибочную антикитайскую политику, был нанесен серьезный ущерб интересам Китая и китайско-американским отношениям. Китай вынужден был принять надлежащие и необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", - говорится в заявлении, распространенном в субботу Центральным телевидением Китая.
Отмечается, что "Китай призывает США устранить влияние ошибочной политики предыдущей администрации в отношении Китая и в то же время избежать создания новых проблем".
"В последние несколько лет из-за необоснованного притеснения законных прав и интересов Китая отношения Пекина и Вашингтона столкнулись с беспрецедентными трудностями, подобная ситуация навредила интересам народов двух стран и нанесла ущерб стабильности и развитию в мире, так не должно продолжаться", - добавляется в документе.
Китай выразил готовность укреплять стратегические контакты с США, содействовать взаимовыгодному сотрудничеству, должным образом решать разногласия и способствовать развитию здоровых и стабильных двусторонних отношений.
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