"Лига справедливости Зака Снайдера" — почему это самое красивое кино года

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Егор Беликов. Один из самых ожидаемых фильмов нового сезона, "Лига справедливости Зака Снайдера", вышел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD" (а в каталогах других российских стриминговых сервисов будет через месяц). Но, наверное, ждали этот четырехчасовой супергеройский опус не совсем обычные зрители, а в первую очередь истовые и неистовые поклонники безумного таланта режиссера Зака Снайдера. Фанатов набралось за годы его творчества так много, что они смогли убедить целую большую голливудскую студию согласиться на их условия. О том, как снимали эту картину, и о чем она — в материале РИА Новости.Выпускайте СнайдераНесколько лет назад вслед за Disney и их сверхуспешной киновселенной, основанной на комиксах Marvel, аналогичную франшизу решила взрастить студия Warner Bros. Благо у них в библиотеке DC Comics были персонажи более популярные, хотя бы Бэтмен и Супермен. Ключевым режиссером для этой пестрой киносерии стал Зак Снайдер.Когда Снайдер снимал большой тим-ап (так называют кинокомиксы, где встречаются герои сразу многих других фильмов) "Лига справедливости", случилась трагедия: его 20-летняя дочь Отом покончила с собой. Зак больше не мог заниматься проектом, фильм доснял и смонтировал другой режиссер. В итоге "Лига справедливости" провалилась у критиков и в прокате. Снайдер через два года вернулся к работе — вернее, потребовал у студии, чтобы ему позволили закончить картину так, как он ее видит. Этот фильм, почти мифический, назвали #SnyderCut ("Версия Снайдера"), а движение за его выпуск — #ReleaseSnyderCut ("Выпускайте версию Снайдера"). И, о чудо, в какой-то момент студия действительно предоставила постановщику право финального монтажа. Творческая справедливость восторжествовала. Это потребовало от Warner Bros. дополнительных затрат в десятки миллионов долларов, но взамен они получили обожание фан-базы и репутационную надбавку.Так задумывал авторРасширенная киновселенная DC началась с двух фильмов Снайдера — "Человека из стали" и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Эти эпические кинокомиксы можно сравнить разве что с пышнейшими из классических опер. В них сложная метафизика отношений между богом и человеком сочетается с нарочитым густым пафосом и исключительно яркими стилистическими решениями на грани фола.Фильмы приняли не так уж однозначно, но поклонники нашлись, и немало. Во всяком случае, так умеет снимать только один Снайдер — альтернатив не предвидится.В том же духе выдержана и "Лига справедливости". Здесь метафорический оркестр гремит басами, а трубач-режиссер изо всех сил выдувает медь целых четыре часа (как бы от подобного хронометража ни взвыл зритель в широком прокате — а в онлайне наверняка все сядут и посмотрят). Итак: бессловесный пролог, несколько глав и эпилог — как в серьезной литературе, но о супергероях. И их тут очень много. Пантеон супергероевЗадавая траурно-катарсический тон всему повествованию, бессмертный Супермен (Генри Кавилл) погибает в самом начале с жутким воплем. Крик этот пробуждает к жизни некие секретные кубы, спрятанные на Земле, и из-за этого к нам с захватническими целями прибывает инопланетная делегация во главе с рогатым Степным Волком (Киаран Хайндс). Противостоит ему новая команда спасителей планеты: Бэтмен (Бен Аффлек — последний раз, когда он в этой роли), Чудо-Женщина (Галь Гадот), Аквамен (Джейсон Момоа), Флэш (Эзра Миллер) и Киборг (Рэй Фишер). Второстепенных же персонажей разных рас и видов столько, что перечислить их не представляется возможным.Внимательный читатель быстро заметит, что сюжет версии Зака Снайдера в целом похож на тот, что нам уже показывали в прокате под названием "Лига справедливости". Но в этот раз получилось совершенно другое кино, не собранное наспех из чужих обрывков и своих досъемок, не раздербаненное продюсерами, а такое, как задумывал автор. Удивительно, но это и правда настоящий фильм с большой буквы, неторопливый, вдумчивый, безумно красивый в отдельных моментах, продолжающий линию предыдущих картин. О каждом герое рассказывается так подробно, как в полнометражном кино уже давно никто не делал — это больше для сериалов подходит. А Снайдер продолжает увлекаться безумно красивыми сценами с рапидом и прочими бессовестными приемами, которые позволительны, кажется, только ему. DC против MarvelНовая "Лига справедливости", по сути, выводит многострадальную киновселенную DC из категории догоняющей франшизы и превращает в отдельную, единственную в своем роде кинематографическую структуру. Здесь больше никто не увлекается отсылками из одного фильма в другой и магистральными сюжетами.Теперь во вселенной DC правит авторское видение, бескомпромиссность творчества — и даже не так важно, о чем конкретно фильм и в каких костюмах здесь супергерои."Лига справедливости" — картина, олицетворяющая магию кино. Оказывается, и на обломках студийного самовластья напишут однажды имена режиссеров, что привыкли доводить дело до конца. А кроме того — это еще и чертовски красивое кино. Причем хронометраж не встает поперек горла: да, ты устанешь от четырехчасового сидения перед домашним экраном, но это будет, безусловно, приятная усталость.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Егор Беликов. Один из самых ожидаемых фильмов нового сезона, "Лига справедливости Зака Снайдера", вышел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD" (а в каталогах других российских стриминговых сервисов будет через месяц). Но, наверное, ждали этот четырехчасовой супергеройский опус не совсем обычные зрители, а в первую очередь истовые и неистовые поклонники безумного таланта режиссера Зака Снайдера. Фанатов набралось за годы его творчества так много, что они смогли убедить целую большую голливудскую студию согласиться на их условия. О том, как снимали эту картину, и о чем она — в материале РИА Новости.
Выпускайте Снайдера
Несколько лет назад вслед за Disney и их сверхуспешной киновселенной, основанной на комиксах Marvel, аналогичную франшизу решила взрастить студия Warner Bros. Благо у них в библиотеке DC Comics были персонажи более популярные, хотя бы Бэтмен и Супермен. Ключевым режиссером для этой пестрой киносерии стал Зак Снайдер.
Когда Снайдер снимал большой тим-ап (так называют кинокомиксы, где встречаются герои сразу многих других фильмов) "Лига справедливости", случилась трагедия: его 20-летняя дочь Отом покончила с собой. Зак больше не мог заниматься проектом, фильм доснял и смонтировал другой режиссер. В итоге "Лига справедливости" провалилась у критиков и в прокате.
Снайдер через два года вернулся к работе — вернее, потребовал у студии, чтобы ему позволили закончить картину так, как он ее видит. Этот фильм, почти мифический, назвали #SnyderCut ("Версия Снайдера"), а движение за его выпуск — #ReleaseSnyderCut ("Выпускайте версию Снайдера").
Актер Бен Аффлек и режиссер Зак Снайдер во время съемок фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
И, о чудо, в какой-то момент студия действительно предоставила постановщику право финального монтажа. Творческая справедливость восторжествовала. Это потребовало от Warner Bros. дополнительных затрат в десятки миллионов долларов, но взамен они получили обожание фан-базы и репутационную надбавку.
Так задумывал автор
Расширенная киновселенная DC началась с двух фильмов Снайдера — "Человека из стали" и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Эти эпические кинокомиксы можно сравнить разве что с пышнейшими из классических опер. В них сложная метафизика отношений между богом и человеком сочетается с нарочитым густым пафосом и исключительно яркими стилистическими решениями на грани фола.
Фильмы приняли не так уж однозначно, но поклонники нашлись, и немало. Во всяком случае, так умеет снимать только один Снайдер — альтернатив не предвидится.
В том же духе выдержана и "Лига справедливости". Здесь метафорический оркестр гремит басами, а трубач-режиссер изо всех сил выдувает медь целых четыре часа (как бы от подобного хронометража ни взвыл зритель в широком прокате — а в онлайне наверняка все сядут и посмотрят). Итак: бессловесный пролог, несколько глав и эпилог — как в серьезной литературе, но о супергероях. И их тут очень много.
Пантеон супергероев
Задавая траурно-катарсический тон всему повествованию, бессмертный Супермен (Генри Кавилл) погибает в самом начале с жутким воплем. Крик этот пробуждает к жизни некие секретные кубы, спрятанные на Земле, и из-за этого к нам с захватническими целями прибывает инопланетная делегация во главе с рогатым Степным Волком (Киаран Хайндс).
Противостоит ему новая команда спасителей планеты: Бэтмен (Бен Аффлек — последний раз, когда он в этой роли), Чудо-Женщина (Галь Гадот), Аквамен (Джейсон Момоа), Флэш (Эзра Миллер) и Киборг (Рэй Фишер). Второстепенных же персонажей разных рас и видов столько, что перечислить их не представляется возможным.
Внимательный читатель быстро заметит, что сюжет версии Зака Снайдера в целом похож на тот, что нам уже показывали в прокате под названием "Лига справедливости". Но в этот раз получилось совершенно другое кино, не собранное наспех из чужих обрывков и своих досъемок, не раздербаненное продюсерами, а такое, как задумывал автор.
Удивительно, но это и правда настоящий фильм с большой буквы, неторопливый, вдумчивый, безумно красивый в отдельных моментах, продолжающий линию предыдущих картин.
О каждом герое рассказывается так подробно, как в полнометражном кино уже давно никто не делал — это больше для сериалов подходит. А Снайдер продолжает увлекаться безумно красивыми сценами с рапидом и прочими бессовестными приемами, которые позволительны, кажется, только ему.
DC против Marvel
Новая "Лига справедливости", по сути, выводит многострадальную киновселенную DC из категории догоняющей франшизы и превращает в отдельную, единственную в своем роде кинематографическую структуру. Здесь больше никто не увлекается отсылками из одного фильма в другой и магистральными сюжетами.
Кадр из фильма "Лига справедливости Зака Снайдера"
Теперь во вселенной DC правит авторское видение, бескомпромиссность творчества — и даже не так важно, о чем конкретно фильм и в каких костюмах здесь супергерои.
"Лига справедливости" — картина, олицетворяющая магию кино. Оказывается, и на обломках студийного самовластья напишут однажды имена режиссеров, что привыкли доводить дело до конца. А кроме того — это еще и чертовски красивое кино. Причем хронометраж не встает поперек горла: да, ты устанешь от четырехчасового сидения перед домашним экраном, но это будет, безусловно, приятная усталость.
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