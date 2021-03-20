https://ria.ru/20210320/kartoshka-1602094043.html
Врач развеяла популярный миф о вреде картофеля
Врач развеяла популярный миф о вреде картофеля
Диетолог Мария Шубина призвала не отказываться от картофеля. Об этом она заявила телеканалу "Звезда". РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T09:08
2021-03-20T09:08
2021-03-20T09:33
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Диетолог Мария Шубина призвала не отказываться от картофеля. Об этом она заявила телеканалу "Звезда".Эксперт пояснила, что этот овощ сам по себе не является калорийным продуктом, однако призвала обратить внимание на его гликемический индекс.По словам Шубиной, чрезмерное употребление этого продукта действительно может способствовать развитию заболеваний сердца и сосудов. Вместе с тем она призвала не отказываться от картофеля полностью: стоит выбирать молодой картофель, чтобы гликемический индекс изначально не был достаточно высоким.Эксперт также рассказала, как употреблять продукт без вреда для здоровья.Диетолог также рекомендует не разваривать корнеплод и не есть его горячим. Кроме того, она советует добавить к нему белка и жиров, например, сливочное масло и рыбу или мясо.Шубина отметила, что снизить вредные свойства картофеля поможет добавление кислоты, в частности, уксуса. Ранее врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.
https://ria.ru/20210130/kartofel-1595233102.html
https://ria.ru/20210109/kartoshka-1592357853.html
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общество
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Диетолог Мария Шубина призвала не отказываться от картофеля. Об этом она заявила телеканалу "Звезда".
Эксперт пояснила, что этот овощ сам по себе не является калорийным продуктом, однако призвала обратить внимание на его гликемический индекс.
"Он у него (картофеля) действительно высокий. То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови", - отметила диетолог.
По словам Шубиной, чрезмерное употребление этого продукта действительно может способствовать развитию заболеваний сердца и сосудов. Вместе с тем она призвала не отказываться от картофеля полностью: стоит выбирать молодой картофель, чтобы гликемический индекс изначально не был достаточно высоким.
Эксперт также рассказала, как употреблять продукт без вреда для здоровья.
"Первое, что мы можем сделать, это добавить клетчатки. То есть не очищать сам картофель и готовить его в мундире, ну и добавить овощной салат или овощную нарезку. Второе, мы не измельчаем картофель. Чем сильнее измельчен продукт, тем быстрее он усваивается", - подчеркнула она.
Диетолог также рекомендует не разваривать корнеплод и не есть его горячим. Кроме того, она советует добавить к нему белка и жиров, например, сливочное масло и рыбу или мясо.
Шубина отметила, что снизить вредные свойства картофеля поможет добавление кислоты, в частности, уксуса.
Ранее врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.