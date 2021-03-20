Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/kartoshka-1602094043.html
Врач развеяла популярный миф о вреде картофеля
Врач развеяла популярный миф о вреде картофеля
Диетолог Мария Шубина призвала не отказываться от картофеля. Об этом она заявила телеканалу "Звезда". РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T09:08
2021-03-20T09:33
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565234833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce106a4cc2210f6c04c1a1d3d0de9622.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Диетолог Мария Шубина призвала не отказываться от картофеля. Об этом она заявила телеканалу "Звезда".Эксперт пояснила, что этот овощ сам по себе не является калорийным продуктом, однако призвала обратить внимание на его гликемический индекс.По словам Шубиной, чрезмерное употребление этого продукта действительно может способствовать развитию заболеваний сердца и сосудов. Вместе с тем она призвала не отказываться от картофеля полностью: стоит выбирать молодой картофель, чтобы гликемический индекс изначально не был достаточно высоким.Эксперт также рассказала, как употреблять продукт без вреда для здоровья.Диетолог также рекомендует не разваривать корнеплод и не есть его горячим. Кроме того, она советует добавить к нему белка и жиров, например, сливочное масло и рыбу или мясо.Шубина отметила, что снизить вредные свойства картофеля поможет добавление кислоты, в частности, уксуса. Ранее врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.
https://ria.ru/20210130/kartofel-1595233102.html
https://ria.ru/20210109/kartoshka-1592357853.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565234833_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f65b916055277d8ee2a911951e16df86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Врач развеяла популярный миф о вреде картофеля

09:08 20.03.2021 (обновлено: 09:33 20.03.2021)
 
© Depositphotos / ingridhsЖареный картофель с грибами и томатами черри
Жареный картофель с грибами и томатами черри - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Depositphotos / ingridhs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Диетолог Мария Шубина призвала не отказываться от картофеля. Об этом она заявила телеканалу "Звезда".
Эксперт пояснила, что этот овощ сам по себе не является калорийным продуктом, однако призвала обратить внимание на его гликемический индекс.
"Он у него (картофеля) действительно высокий. То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови", - отметила диетолог.
По словам Шубиной, чрезмерное употребление этого продукта действительно может способствовать развитию заболеваний сердца и сосудов. Вместе с тем она призвала не отказываться от картофеля полностью: стоит выбирать молодой картофель, чтобы гликемический индекс изначально не был достаточно высоким.
Кипящий картофель - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 06:54
Названы главные ошибки при приготовлении картофеля
Эксперт также рассказала, как употреблять продукт без вреда для здоровья.
"Первое, что мы можем сделать, это добавить клетчатки. То есть не очищать сам картофель и готовить его в мундире, ну и добавить овощной салат или овощную нарезку. Второе, мы не измельчаем картофель. Чем сильнее измельчен продукт, тем быстрее он усваивается", - подчеркнула она.
Диетолог также рекомендует не разваривать корнеплод и не есть его горячим. Кроме того, она советует добавить к нему белка и жиров, например, сливочное масло и рыбу или мясо.
Шубина отметила, что снизить вредные свойства картофеля поможет добавление кислоты, в частности, уксуса.
Ранее врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.
Картофель - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 01:11
Юрист рассказал, когда могут оштрафовать за выращивание картофеля
 
Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
12:54Эксперты рассказали, почему Байден не называет саудовского принца убийцей
12:47На Кубе туристам разрешили ездить на экскурсии за пределы курортов
12:38Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"
12:37Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе
12:36Глава Крыма назвал Киев "хамоватым лакеем, подражающим западным хозяевам"
12:29Константинов назвал "максимальные санкции" Киева бессмысленными
12:28Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным
12:25В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
12:25Платные парковки бьют по общинам в центре Москвы, считает священник
12:22Под Новосибирском нашли тело шестилетнего ребенка
12:18AstraZeneca перенесла поставку партии вакцины в Италию
12:12В Киеве назвали компании, попавшие под санкции из-за пользования недрами
12:07Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ
12:04В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами
12:00В Черное море направился еще один американский корабль
11:58В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
11:50В Крыму прокомментировали запрет иностранцам владеть землей
11:43Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca
11:36Карзай прокомментировал план США по Афганистану
Лента новостейМолния