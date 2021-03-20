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Волшебники изумрудного города: путешествие на Мариинский прииск
Волшебники изумрудного города: путешествие на Мариинский прииск
На изумрудном месторождении в Свердловской области появилось оборудование, которое позволяет впервые за долгое время начать добычу самоцветов на совершенно... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T08:00
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геология
свердловская область
фото
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На изумрудном месторождении в Свердловской области появилось оборудование, которое позволяет впервые за долгое время начать добычу самоцветов на совершенно новых участках. Знаменитый Мариинский прииск — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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геология, свердловская область, фото, фото

Волшебники изумрудного города: путешествие на Мариинский прииск

08:00 20.03.2021 (обновлено: 08:19 20.03.2021)
 
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На изумрудном месторождении в Свердловской области появилось оборудование, которое позволяет впервые за долгое время начать добычу самоцветов на совершенно новых участках. Знаменитый Мариинский прииск — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире, крупнейшее в Европе и единственное в России.

Очистка и огранка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
1 из 15

Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире, крупнейшее в Европе и единственное в России.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Найденные здесь самоцветы не раз становились визитной карточкой Урала. Таков, например, феноменальный "Губернаторский" изумруд весом больше килограмма.

Изумруд Губернатор на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского прииска в Свердловской области
2 из 15

Найденные здесь самоцветы не раз становились визитной карточкой Урала. Таков, например, феноменальный "Губернаторский" изумруд весом больше килограмма.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Камни с Мариинского прииска регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов.

Очистка и огранка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
3 из 15

Камни с Мариинского прииска регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Многие добытые на месторождении изумруды хранятся в музеях.

Работница демонстрирует руки перед камерой видеонаблюдения на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
4 из 15

Многие добытые на месторождении изумруды хранятся в музеях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Семь из десяти лучших изумрудов мира — родом из неприметного поселка в Свердловской области.

Очистка и огранка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
5 из 15

Семь из десяти лучших изумрудов мира — родом из неприметного поселка в Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Уральские изумруды по красоте составляют конкуренцию самым ценным колумбийским.

Изумруды на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
6 из 15

Уральские изумруды по красоте составляют конкуренцию самым ценным колумбийским.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

А местным александритам по прозрачности нет равных во всем мире.

Александрит на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
7 из 15

А местным александритам по прозрачности нет равных во всем мире.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Калибровка изумрудов на фабрике Мариинского прииска.

Калибровка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
8 из 15

Калибровка изумрудов на фабрике Мариинского прииска.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Совсем недавно на Мариинском прииске открыли новый блок и ввели в строй уникальный горнопроходческий щит "Восток-10".

Исполнительный директор Мариинского прииска Виталий Шапошников и заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин на торжественной церемонии открытия нового блока месторождения и запуска уникального горнопроходческого щита в шахте Мариинского изумрудного прииска
9 из 15

Совсем недавно на Мариинском прииске открыли новый блок и ввели в строй уникальный горнопроходческий щит "Восток-10".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Сегодня самоцветы на прииске добывают на участках, подготовленных еще в советское время, запаса руды в них хватит лет на 5—10.

Медицинская сестра измеряет артериальное давление у шахтера перед спуском в шахту Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
10 из 15

Сегодня самоцветы на прииске добывают на участках, подготовленных еще в советское время, запаса руды в них хватит лет на 5—10.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Чтобы увеличить объемы добычи, необходимо было найти технологическое решение, которое сделало бы возможными вертикальные выработки в шахте.

Станция зарядки шахтных фонарей для горнорабочих на территории Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
11 из 15

Чтобы увеличить объемы добычи, необходимо было найти технологическое решение, которое сделало бы возможными вертикальные выработки в шахте.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Для решения задачи сотрудники прииска создали передвижной горнопроходческий щит "Восток-10". Он позволяет работать даже в слабых и склонных к обвалам участках.

Рабочий в шахте Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
12 из 15

Для решения задачи сотрудники прииска создали передвижной горнопроходческий щит "Восток-10". Он позволяет работать даже в слабых и склонных к обвалам участках.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На сегодняшний день ни один из существующих видов оборудования не может соперничать с "Востоком-10" по безопасности и качеству вертикальных выработок.

Рабочий демонстрирует горную породу с изумрудом в шахте Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
13 из 15

На сегодняшний день ни один из существующих видов оборудования не может соперничать с "Востоком-10" по безопасности и качеству вертикальных выработок.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

До конца года на предприятии будут смонтированы еще два таких щита.

Добыча горной породы в шахте Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
14 из 15

До конца года на предприятии будут смонтированы еще два таких щита.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Нововведение поможет сконцентрироваться на разведке и эксплуатации новых участков и обеспечит прииск работой на ближайшие 30—50 лет.

Рабочий в шахте Мариинского изумрудного прииска в Свердловской области
15 из 15

Нововведение поможет сконцентрироваться на разведке и эксплуатации новых участков и обеспечит прииск работой на ближайшие 30—50 лет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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геологияСвердловская областьФото
 
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