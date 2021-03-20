Волшебники изумрудного города: путешествие на Мариинский прииск
Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире, крупнейшее в Европе и единственное в России.
Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире, крупнейшее в Европе и единственное в России.
Найденные здесь самоцветы не раз становились визитной карточкой Урала. Таков, например, феноменальный "Губернаторский" изумруд весом больше килограмма.
Найденные здесь самоцветы не раз становились визитной карточкой Урала. Таков, например, феноменальный "Губернаторский" изумруд весом больше килограмма.
Камни с Мариинского прииска регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов.
Камни с Мариинского прииска регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов.
Многие добытые на месторождении изумруды хранятся в музеях.
Многие добытые на месторождении изумруды хранятся в музеях.
Семь из десяти лучших изумрудов мира — родом из неприметного поселка в Свердловской области.
Семь из десяти лучших изумрудов мира — родом из неприметного поселка в Свердловской области.
Уральские изумруды по красоте составляют конкуренцию самым ценным колумбийским.
Уральские изумруды по красоте составляют конкуренцию самым ценным колумбийским.
А местным александритам по прозрачности нет равных во всем мире.
А местным александритам по прозрачности нет равных во всем мире.
Калибровка изумрудов на фабрике Мариинского прииска.
Калибровка изумрудов на фабрике Мариинского прииска.
Совсем недавно на Мариинском прииске открыли новый блок и ввели в строй уникальный горнопроходческий щит "Восток-10".
Совсем недавно на Мариинском прииске открыли новый блок и ввели в строй уникальный горнопроходческий щит "Восток-10".
Сегодня самоцветы на прииске добывают на участках, подготовленных еще в советское время, запаса руды в них хватит лет на 5—10.
Сегодня самоцветы на прииске добывают на участках, подготовленных еще в советское время, запаса руды в них хватит лет на 5—10.
Чтобы увеличить объемы добычи, необходимо было найти технологическое решение, которое сделало бы возможными вертикальные выработки в шахте.
Чтобы увеличить объемы добычи, необходимо было найти технологическое решение, которое сделало бы возможными вертикальные выработки в шахте.
Для решения задачи сотрудники прииска создали передвижной горнопроходческий щит "Восток-10". Он позволяет работать даже в слабых и склонных к обвалам участках.
Для решения задачи сотрудники прииска создали передвижной горнопроходческий щит "Восток-10". Он позволяет работать даже в слабых и склонных к обвалам участках.
На сегодняшний день ни один из существующих видов оборудования не может соперничать с "Востоком-10" по безопасности и качеству вертикальных выработок.
На сегодняшний день ни один из существующих видов оборудования не может соперничать с "Востоком-10" по безопасности и качеству вертикальных выработок.
До конца года на предприятии будут смонтированы еще два таких щита.
До конца года на предприятии будут смонтированы еще два таких щита.
Нововведение поможет сконцентрироваться на разведке и эксплуатации новых участков и обеспечит прииск работой на ближайшие 30—50 лет.
Нововведение поможет сконцентрироваться на разведке и эксплуатации новых участков и обеспечит прииск работой на ближайшие 30—50 лет.