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Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции
Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции, пообещав в ином случае "решительный" ответ, говорится в заявлении китайской стороны по итогам... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T04:35
2021-03-20T04:35
2021-03-20T04:35
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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции, пообещав в ином случае "решительный" ответ, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи с американскими представителями на Аляске.Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.Китай также призвал США перестать поддерживать силы сторонников независимости Гонконга, "отменить незаконные санкции против китайских официальных лиц и учреждений"."Если США продолжат стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ", - отмечается в документе.Китайская сторона указала, что реформа избирательной системы Гонконга входит в компетенцию центральных властей КНР, как ее выстраивать, развивать и совершенствовать – исключительно внутреннее дело Китая, ни одно иностранное государство, организация или лицо не имеют права вмешиваться.США в среду сообщили о расширении санкций в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района, Китай в ответ выразил протест и пообещал принять ответные меры. Заявление о новых санкциях прозвучало в преддверии встречи на Аляске.
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гонконг, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Китай
призвал США
отменить введенные из-за Гонконга
санкции, пообещав в ином случае "решительный" ответ, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи с американскими представителями на Аляске
.
Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена
и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана
, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи
и министра иностранных дел Китая Ван И
прошел 18-19 марта в Анкоридже.
"Мы призываем США соблюдать международное право и основные нормы международных отношений, уважать решение Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны – ред.) о совершенствовании избирательной системы Гонконга, прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая", - говорится в заявлении, распространенном Центральным телевидением Китая.
Китай также призвал США перестать поддерживать силы сторонников независимости Гонконга, "отменить незаконные санкции против китайских официальных лиц и учреждений".
"Если США продолжат стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ", - отмечается в документе.
Китайская сторона указала, что реформа избирательной системы Гонконга входит в компетенцию центральных властей КНР, как ее выстраивать, развивать и совершенствовать – исключительно внутреннее дело Китая, ни одно иностранное государство, организация или лицо не имеют права вмешиваться.
США в среду сообщили о расширении санкций в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района, Китай в ответ выразил протест и пообещал принять ответные меры. Заявление о новых санкциях прозвучало в преддверии встречи на Аляске.