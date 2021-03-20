https://ria.ru/20210320/gonkong-1602086972.html

Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции

Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции

Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции, пообещав в ином случае "решительный" ответ, говорится в заявлении китайской стороны по итогам... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T04:35

2021-03-20T04:35

2021-03-20T04:35

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китай

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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции, пообещав в ином случае "решительный" ответ, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи с американскими представителями на Аляске.Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.Китай также призвал США перестать поддерживать силы сторонников независимости Гонконга, "отменить незаконные санкции против китайских официальных лиц и учреждений"."Если США продолжат стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ", - отмечается в документе.Китайская сторона указала, что реформа избирательной системы Гонконга входит в компетенцию центральных властей КНР, как ее выстраивать, развивать и совершенствовать – исключительно внутреннее дело Китая, ни одно иностранное государство, организация или лицо не имеют права вмешиваться.США в среду сообщили о расширении санкций в отношении 24 чиновников из КНР и Гонконга за действия по "снижению автономии" административного района, Китай в ответ выразил протест и пообещал принять ответные меры. Заявление о новых санкциях прозвучало в преддверии встречи на Аляске.

https://ria.ru/20210320/klimat-1602086717.html

https://ria.ru/20210320/diplomatiya-1602086480.html

гонконг

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гонконг, китай, сша, в мире