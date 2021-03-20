https://ria.ru/20210320/gololed-1602085871.html

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил до воскресенья желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T03:12

2021-03-20T03:12

2021-03-20T03:12

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до воскресенья желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до полудня субботы.Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 11.00 воскресенья 21 марта."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210215/gololed-1597495297.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество