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В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил до воскресенья желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T03:12
2021-03-20T03:12
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до воскресенья желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до полудня субботы.Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 11.00 воскресенья 21 марта."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

03:12 20.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве
Мужчина идет по тротуару на улице Стромынка в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до воскресенья желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение действовало до полудня субботы.
Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 11.00 воскресенья 21 марта.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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