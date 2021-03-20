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Немецкое СМИ назвало слова Байдена в адрес Путина глупостью
Немецкое СМИ назвало слова Байдена в адрес Путина глупостью
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой раскритиковала высказывания американского президента Джо Байдена в адрес Владимира РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T16:40
2021-03-20T19:09
джо байден
владимир путин
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой раскритиковала высказывания американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина."Слова были все-таки глупостью. Независимо от того, что вы думаете о российском правительстве, оно имеет право язвительно ответить на подобные высказывания американского президента. В данном случае Россия ведет себя еще сдержанно", — написал Райнхард Везер, редактор отдела политики издания. Журналист также отметил, что словесные оскорбления в адрес Путина только вредят двусторонним отношениям. По его мнению, они "затрудняют и без того сложный диалог двух стран даже там, где ждешь некого взаимопонимания". В публикации американским и европейским политикам посоветовали выстраивать риторику с Россией таким образом, чтобы, отстаивая собственные ценности и интересы, не забывать про открытость, необходимую в переговорах. Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес российского лидера. В частности, он заявил, что президент России "ответит" за вмешательство в выборы в США. На это Путин пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. При этом сам Байден выразил уверенность, что поговорит с Путиным "в какой-то момент". Позднее в Белом доме пообещали, что лидеры двух стран встретятся, когда придет "подходящее время".
https://ria.ru/20210319/bayden-1601915346.html
https://ria.ru/20210320/bayden-1602087122.html
https://ria.ru/20210319/kadyrov-1602058977.html
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джо байден, владимир путин, германия, сша, в мире

Немецкое СМИ назвало слова Байдена в адрес Путина глупостью

16:40 20.03.2021 (обновлено: 19:09 20.03.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой раскритиковала высказывания американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
"Слова были все-таки глупостью. Независимо от того, что вы думаете о российском правительстве, оно имеет право язвительно ответить на подобные высказывания американского президента. В данном случае Россия ведет себя еще сдержанно", — написал Райнхард Везер, редактор отдела политики издания.
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Журналист также отметил, что словесные оскорбления в адрес Путина только вредят двусторонним отношениям. По его мнению, они "затрудняют и без того сложный диалог двух стран даже там, где ждешь некого взаимопонимания".
В публикации американским и европейским политикам посоветовали выстраивать риторику с Россией таким образом, чтобы, отстаивая собственные ценности и интересы, не забывать про открытость, необходимую в переговорах.
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Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес российского лидера. В частности, он заявил, что президент России "ответит" за вмешательство в выборы в США. На это Путин пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или понедельник.
В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. При этом сам Байден выразил уверенность, что поговорит с Путиным "в какой-то момент". Позднее в Белом доме пообещали, что лидеры двух стран встретятся, когда придет "подходящее время".
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