https://ria.ru/20210320/glaza-1602126623.html
Врач рассказала, как выявить болезни по глазам
Врач рассказала, как выявить болезни по глазам
По состоянию глаз можно выявить признаки серьезных заболеваний, например рака или кровоизлияния в мозг, рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:38
2021-03-20T15:38
2021-03-20T19:13
глаза
онкология
рак
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. По состоянию глаз можно выявить признаки серьезных заболеваний, например рака или кровоизлияния в мозг, рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова.По ее словам, покраснение или жжение может сигнализировать об инфекции, отеки век или зуд обычно проявляются при аллергии, а желтые белки могут говорить о заболевании печени.Если вокруг радужки появилась золотая кайма, то это может свидетельствовать о болезни Вильсона — Коновалова. Появление красных пятен говорит о разрыве мелких капилляров и проблемах с давлением, предупредила врач."Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки: когда один уже другого и мало реагирует на свет", — сказала врач.О проблемах с щитовидной железой говорит выпуклость глаз и неполнота их прикрытия. Если веко дергается, то нельзя исключать нарушения обмена магния. Опущенные веки могу указывать на нервно-мышечные заболевания и на воспаление лицевого нерва. Темные пятна и изменение цвета зрачка сигнализируют о меланоме — в этом случае нужно немедленно посетить онколога, заключила Ескова.
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глаза, онкология, рак, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
По состоянию глаз
можно выявить признаки серьезных заболеваний, например рака
или кровоизлияния в мозг, рассказала Пятому каналу
врач-терапевт Ирина Ескова.
По ее словам, покраснение или жжение может сигнализировать об инфекции, отеки век или зуд обычно проявляются при аллергии, а желтые белки могут говорить о заболевании печени.
"Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина", — добавила Ескова.
Если вокруг радужки появилась золотая кайма, то это может свидетельствовать о болезни Вильсона — Коновалова. Появление красных пятен говорит о разрыве мелких капилляров и проблемах с давлением, предупредила врач.
"Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки: когда один уже другого и мало реагирует на свет", — сказала врач.
О проблемах с щитовидной железой говорит выпуклость глаз и неполнота их прикрытия. Если веко дергается, то нельзя исключать нарушения обмена магния. Опущенные веки могу указывать на нервно-мышечные заболевания и на воспаление лицевого нерва. Темные пятна и изменение цвета зрачка сигнализируют о меланоме — в этом случае нужно немедленно посетить онколога, заключила Ескова.