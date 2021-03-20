https://ria.ru/20210320/glaza-1602126623.html

Врач рассказала, как выявить болезни по глазам

Врач рассказала, как выявить болезни по глазам

По состоянию глаз можно выявить признаки серьезных заболеваний, например рака или кровоизлияния в мозг, рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T15:38

2021-03-20T15:38

2021-03-20T19:13

глаза

онкология

рак

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152498/84/1524988409_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_475848946e503f3e69a3c3e9ba277c3e.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. По состоянию глаз можно выявить признаки серьезных заболеваний, например рака или кровоизлияния в мозг, рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова.По ее словам, покраснение или жжение может сигнализировать об инфекции, отеки век или зуд обычно проявляются при аллергии, а желтые белки могут говорить о заболевании печени.Если вокруг радужки появилась золотая кайма, то это может свидетельствовать о болезни Вильсона — Коновалова. Появление красных пятен говорит о разрыве мелких капилляров и проблемах с давлением, предупредила врач."Это может быть предвестником кровоизлияния в мозг. Поэтому необходимо срочно обратиться к врачу. Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки: когда один уже другого и мало реагирует на свет", — сказала врач.О проблемах с щитовидной железой говорит выпуклость глаз и неполнота их прикрытия. Если веко дергается, то нельзя исключать нарушения обмена магния. Опущенные веки могу указывать на нервно-мышечные заболевания и на воспаление лицевого нерва. Темные пятна и изменение цвета зрачка сигнализируют о меланоме — в этом случае нужно немедленно посетить онколога, заключила Ескова.

https://ria.ru/20210316/bolezn-1601407049.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глаза, онкология, рак, здоровье - общество, общество