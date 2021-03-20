https://ria.ru/20210320/geyts-1602133881.html

Билл Гейтс дал совет девятнадцатилетним

Билл Гейтс дал совет девятнадцатилетним

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс в беседе с пользователями платформы Reddit посоветовал молодежи уделять больше внимания проблеме изменения... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T16:42

2021-03-20T16:42

2021-03-20T19:05

reddit

земля

климат

microsoft corporation

билл гейтс

технологии

в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс в беседе с пользователями платформы Reddit посоветовал молодежи уделять больше внимания проблеме изменения климата.Один из участников дискуссии поинтересовался у миллиардера, какой совет тот мог бы дать девятнадцатилетнему человеку."Старайтесь больше узнать о проблеме изменения климата. Разумеется, не стоит занимать этим все свое время — прежде всего вам необходимо выбрать интересную работу и понять, во что вы способны внести свой вклад. Тем не менее не стоит забывать о глобальных целях, не имеющих отношения к вашим личным успехам", — призвал Гейтс.В середине февраля основатель Microsoft рассказал о стремлении обнулить углеродный след от личного самолета. Он признался, что использует сделанное из растений биотопливо, которое стоит втрое дороже обычного, и таким образом старается внести посильный вклад в сохранение климата, а также стимулировать разработку инновационных технологий.

https://ria.ru/20210217/geyts-1597785015.html

https://ria.ru/20210314/poteplenie-1601123795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, земля, климат, microsoft corporation, билл гейтс, технологии, в мире