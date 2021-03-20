Сотрудник Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа на митинге
17:42 20.03.2021 (обновлено: 17:55 20.03.2021)
© REUTERS / Thilo SchmuelgenАкция протеста против ограничений связанных с эпидемией коронавируса в Касселе, Германия
БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. Сотрудник информационного агентства Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа во время разгона демонстрации в немецком городе Кассель.
"В перерыве все случилось. Одного сотрудника задело, когда полиция применила баллончики с газом", — сказал РИА Новости по телефону главный редактор Sputnik Германия Сергей Феоктистов.
Как сообщил таблоид Bild, тысячи протестующих собрались в центре города на акцию против COVID-ограничений под названием "Свободные граждане Касселя — основные права и демократия". При этом местные власти запретили собрания из-за роста числа случаев COVID-19, а демонстранты явились на мероприятие без масок и не соблюдали дистанцию.
Через некоторое время начались стычки протестующих с полицией, стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, а также задержали некоторых участников акции.
По словам Феоктистова, люди все еще не расходятся, несмотря на призывы полиции. Вероятны новые столкновения.
Протесты против ограничительных мер проходят и в других европейских странах — в Польше, Финляндии и Нидерландах.