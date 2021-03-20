Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/gaz-1602139383.html
Сотрудник Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа на митинге
Сотрудник Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа на митинге
Сотрудник информационного агентства Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа во время разгона демонстрации в немецком городе Кассель. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T17:42
2021-03-20T17:55
bild
sputnik германия
польша
финляндия
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602134278_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8d331b7bbab51a63adf4a61b45446cd1.jpg
БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. Сотрудник информационного агентства Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа во время разгона демонстрации в немецком городе Кассель.Как сообщил таблоид Bild, тысячи протестующих собрались в центре города на акцию против COVID-ограничений под названием "Свободные граждане Касселя — основные права и демократия". При этом местные власти запретили собрания из-за роста числа случаев COVID-19, а демонстранты явились на мероприятие без масок и не соблюдали дистанцию.Через некоторое время начались стычки протестующих с полицией, стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, а также задержали некоторых участников акции.По словам Феоктистова, люди все еще не расходятся, несмотря на призывы полиции. Вероятны новые столкновения.Протесты против ограничительных мер проходят и в других европейских странах — в Польше, Финляндии и Нидерландах.
https://ria.ru/20210130/niderlandy-1595161970.html
польша
финляндия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602134278_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce2bc5446e44532464d5c0a864449376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
bild, sputnik германия, польша, финляндия, нидерланды, в мире

Сотрудник Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа на митинге

17:42 20.03.2021 (обновлено: 17:55 20.03.2021)
 
© REUTERS / Thilo SchmuelgenАкция протеста против ограничений связанных с эпидемией коронавируса в Касселе, Германия
Акция протеста против ограничений связанных с эпидемией коронавируса в Касселе, Германия - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. Сотрудник информационного агентства Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа во время разгона демонстрации в немецком городе Кассель.

"В перерыве все случилось. Одного сотрудника задело, когда полиция применила баллончики с газом", — сказал РИА Новости по телефону главный редактор Sputnik Германия Сергей Феоктистов.

Как сообщил таблоид Bild, тысячи протестующих собрались в центре города на акцию против COVID-ограничений под названием "Свободные граждане Касселя — основные права и демократия". При этом местные власти запретили собрания из-за роста числа случаев COVID-19, а демонстранты явились на мероприятие без масок и не соблюдали дистанцию.
Через некоторое время начались стычки протестующих с полицией, стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, а также задержали некоторых участников акции.
Полиция Амстердама применяет водомет для разгона демонстрации против мер правительства по борьбе с коронавирусом в Амстердаме, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 08:00
Водометы и конная полиция. Как проходят выборы в самой либеральной стране
По словам Феоктистова, люди все еще не расходятся, несмотря на призывы полиции. Вероятны новые столкновения.
Протесты против ограничительных мер проходят и в других европейских странах — в Польше, Финляндии и Нидерландах.
 
BildSputnik ГерманияПольшаФинляндияНидерландыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:10Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
03:15Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру
03:14Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
03:10Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
02:24США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
02:18Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
02:14Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
02:14Названы способы путешествовать дешевле
02:05"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
01:14Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
01:11Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
00:57На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
00:53Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России
23:53Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
23:50Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
23:44Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
23:12В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
23:06В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
22:54В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
Лента новостейМолния