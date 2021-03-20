https://ria.ru/20210320/gaz-1602139383.html

Сотрудник Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа на митинге

Сотрудник Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа на митинге

Сотрудник информационного агентства Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа во время разгона демонстрации в немецком городе Кассель. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T17:42

2021-03-20T17:42

2021-03-20T17:55

bild

sputnik германия

польша

финляндия

нидерланды

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602134278_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8d331b7bbab51a63adf4a61b45446cd1.jpg

БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. Сотрудник информационного агентства Sputnik Германия пострадал от слезоточивого газа во время разгона демонстрации в немецком городе Кассель.Как сообщил таблоид Bild, тысячи протестующих собрались в центре города на акцию против COVID-ограничений под названием "Свободные граждане Касселя — основные права и демократия". При этом местные власти запретили собрания из-за роста числа случаев COVID-19, а демонстранты явились на мероприятие без масок и не соблюдали дистанцию.Через некоторое время начались стычки протестующих с полицией, стражи порядка применили перцовые баллончики и дубинки, а также задержали некоторых участников акции.По словам Феоктистова, люди все еще не расходятся, несмотря на призывы полиции. Вероятны новые столкновения.Протесты против ограничительных мер проходят и в других европейских странах — в Польше, Финляндии и Нидерландах.

https://ria.ru/20210130/niderlandy-1595161970.html

польша

финляндия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bild, sputnik германия, польша, финляндия, нидерланды, в мире