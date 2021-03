https://ria.ru/20210320/festivali-1601863942.html

Где отдохнуть и повеселиться: самые интересные весенние фестивали России

В начале апреля заснеженные горы Сочи заполнят девушки в купальниках. Ну а чуть раньше на Красной Поляне объединят йогу, музыку и самый большой в России... РИА Новости, 20.03.2021

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Светлана Баева. В начале апреля заснеженные горы Сочи заполнят девушки в купальниках. Ну а чуть раньше на Красной Поляне объединят йогу, музыку и самый большой в России сноупарк. Уже в эти выходные в Екатеринбурге спортсмены на лыжах будут прыгать в бассейн, а в Нарьян-Маре выберут лучшую чумработницу. Экстремальный пеший туризм, винные марафоны, заплывы и мотоциклы — РИА Новости рассказывает о самых необычных фестивалях весны.От святого Патрика до чумработницыЧучело Зимы уже сожгли, первые весенние длинные выходные закончились, но фестивальная жизнь в самом разгаре. В Москве, например, в этот уик-энд — День святого Патрика и 14-й ежегодный Ирландский кинофестиваль. Открылся он мультфильмом "Легенда о волках". Девятичасовой концерт "День и ночь святого Патрика" состоится сегодня. Специальный гость — музыкант Конор Мюррей по прозвищу The Psyсho Paddy и его группа The Clover Rovers.Парада в этом году не будет, но в пятницу, 26 марта, проведут танцевальное шоу. Не на улице, а в концертном зале. В программе также кинопоказы, театральные представления, лекции и зеленое пиво в пабах — все это до 28 марта. Кстати, в пабах же — концерты-лекции и спектакли. Детям — песочные сказки "Мифы и легенды удивительной Ирландии" (это когда читают и одновременно рисуют картины песком).Стоимость зависит от мероприятия, есть и бесплатные.На воскресенье, 21 марта, в Екатеринбурге запланирован экстрим: участникам аквашоу Red Bull Jump & Freeze на горнолыжном курорте "Уктус" предстоит съехать на лыжах или сноуборде со снежного склона и прыгнуть в бассейн. Сложные трюки приветствуются. Костюм, кстати, тоже необходим экстремальный.Для участия нужна регистрация.Ну а в Нарьян-Маре в эти выходные — гонки на оленьих упряжках "Сямянхат Мерета". Предстоит выбрать самых быстрых оленевода и чумработницу (женщину, которая ведет хозяйство в чуме) — это официальное название довольно сложной профессии. Еще в программе прыжки через нарты и метание тынзея — аркана.Участники — работающие в тундре оленеводы и чумработницы старше 16 лет. А гости могут и понаблюдать за состязаниями, и покататься на оленях.Горы, море, фестивали с музыкой и в купальникахВ конце марта и начале апреля любителям скольжения по склонам стоит отправиться в Краснодарский край, там фестиваль за фестивалем, и все — на высоте. С 26 марта по 4 апреля на курорте "Роза Хутор" — New Star Camp. "Это десять дней в горах: йога, самый большой в России сноупарк (120 тысяч кубометров снега, 30 джиб-фигур, восемь трамплинов с максимальной высотой пролета 20 метров) и идеальные трассы для катания, соревнования по горным лыжам и сноуборду, мастер-классы и выступления звездных райдеров, — говорят организаторы. — Помимо спорта — апре-ски-вечеринки на закате, диджей-сеты, выступления артистов, лекции, кино". Хедлайнер фестиваля — DJ Нина Кравиц, известная электронная певица.Карта участника стоит от пяти тысяч рублей. Можно приобрести и тур с проживанием, ски-пассом и посещением всех площадок. Цена зависит от отеля.На этом веселье не закончится. Пятого апреля эстафету в горах Сочи примет курорт "Красная Поляна", где до 11 числа — спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp 2021.Как сообщили в пресс-службе, музыкальный хедлайнер, российский хип-хоп-артист FEDUK выступит 10 апреля на Поляне 960, на площади Покраса Лампаса.В программе — мастер-классы профессиональных спортсменов и инструкторов, лекции, кино и апре-ски. Главная особенность Happy Hour Camp — сноупарк. На 30 тысячах "квадратах" — зоны для лыжников и сноубордистов любого возраста и уровня. "Катаем по-крупному", — обещают организаторы.Карта участника стоит от двух тысяч рублей. Тур на фестиваль (от 9590 рублей) включает проживание, ски-пасс и карту.В это же время (с 7 по 11 апреля) на курорте "Роза Хутор" начнется свое высокогорное веселье: карнавал BoogelWoogel. Тут можно спуститься с горы в купальнике, для скромных — в пижаме, а в условиях пандемии — в арт-медицинских масках. Компанию на склоне составит оркестр (музыканты тоже встанут на лыжи). Запланированы вечеринки и квартирники, карнавальные прыжки в бассейн и… "спуск курса доллара". Как объясняют организаторы, один из волонтеров покатится по склону в ростовом наряде доллара. Другие в это время будут подниматься, неся флаги и таблички с изображениями рублей. Может быть, сработает…Гвоздь программы — выбор Miss BoogelWoogel 2021. Строго 18+.Для участия в фестивале нужно просто зарегистрироваться на сайте. Это бесплатно."Домик для Дюймовочки" или пешком по КрымуТем, кому уже не хочется экстрима и снега, нужно отправиться в Крым. Там в первой декаде апреля в Никитском ботаническом саду в Ялте — "Парад тюльпанов"."Пока уже есть "поляна" с будущими цветами, — рассказал представитель сада Николай Носков. — Парад начнется ориентировочно в первой декаде апреля, многое зависит от погоды". Первые цветы появились уже в середине марта.Правда, Николай предупредил, что в связи с эпидемиологической ситуацией точная программа открытия пока неизвестна."Обычно сотрудники высаживают к "Параду тюльпанов" более ста тысяч луковиц", — уточняет сайт Никитского ботанического сада. Особенно крымские селекционеры гордятся сортами, выведенными в НБС, такими, к примеру, как "Домик для Дюймовочки" или "Скиф" с насыщенной фиолетово-малиновой окраской.Билет — 300 рублей.С 23 по 24 апреля гостей полуострова ждут длительные прогулки в горах. В эти дни состоится Crimea Trail Festival — Крымский фестиваль троп. Участникам подготовят маршрут протяженностью в 185 километров неисхоженных гор, долин и лесов в районе Бахчисарая."Когда я переехал в Крым и стал ходить по ялтинским тропам, решил взять на себя поиск красивых мест и доступа к ним, — говорит организатор фестиваля Андрей Дьяченко. — В этом году маршрут огибает Большой каньон Крыма. Четыре круга, протяженность кольца — 46 километров. Пробегать все четыре не обязательно, думаю, это сделают человек пять. Побывать на маршруте стоит. Увидите диких животных и пейзажи, которые не найдешь в интернете".На фестиваль часто приезжают семьями, и даже те, кто не бегает и не ходит в горы, не скучают. Дети учатся строить хижины и распознавать растения. Все могут познакомиться с разными ремеслами, в том числе кузнечным, провести время на природе.Цена — 1,5 тысячи рублей, для крымчан — 1,2 тысячи.От цветов к снегоступам и мотоцикламК последнему весеннему месяцу покрывается цветами не только юг, но и Сибирь.Первого мая на Алтае — праздник "Цветение маральника", главная площадка — ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь".Программа пока в разработке, но в 2019-м были и пленэр, и модные показы, и экскурсии, и музыка и, самое главное, — прекрасные розовые цветы, раскрашивающие алтайские пейзажи. Все это бесплатно.В столице в это время зарычат моторы: 1 и 2 мая на Ходынском поле — Московский мотофестиваль. Зрелищная программа, трюки на двух колесах, в том числе и в исполнении мотобата.Вход свободный.Также в начале мая — с 4-го по 8-е — экстремальный фестиваль Red Fox Elbrus Race 2021 на Эльбрусе. В программе, в частности, забег-восхождение на главную вершину Кавказа — на скорость и "на юмор" — в снегоступах. Говорят, это самый зрелищный и веселый этап шоу.Цена — от семи тысяч рублей.Бегом за вином и вплавь до КрымаВ середине мая любителям бега с последующим расслаблением стоит обратить внимание на Анапу. Там с 14-го по 16-е — Винный марафон.Это не только бег (15 мая) под теплым весенним солнцем по виноградникам Краснодарского края, но и дегустации самого лучшего кубанского вина.Стоимость участия в зависимости от дистанции — 1,7-3,1 тысячи рублей. Самые короткие: Винная миля и Винная PROмиля.В конце мая на юге уже купаются, любителей длительных и экстремальных заплывов ждут в Крыму и Краснодарском крае, где с 28 по 30 мая — этап чемпионата мира X-WATERS 2021, цель которого — пересечь Керченский пролив.Приглашают не всех, это один из самых сложных заплывов. Мощные течения, волны, ветра, которые практически никогда не стихают. Участвовать могут те, кто хотя бы однажды успешно финишировал на дистанции не менее пяти километров в открытой воде (на официальном старте) и способен проплыть не менее километра за 25 минут. Регистрационный взнос — 24 900 рублей. Ждут лишь 70 пловцов, мест почти не осталось.

