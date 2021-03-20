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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210320/deti-1602138854.html
РПЦ усомнилась в решении суда, отобравшего детей у жительницы Махачкалы
РПЦ усомнилась в решении суда, отобравшего детей у жительницы Махачкалы
В Московской патриархии усомнились в справедливости решения суда в Дагестане по резонансному делу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, у которой отобрали трех РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T17:34
2021-03-20T17:36
религия и мировоззрение
митрополит волоколамский иларион
русская православная церковь
махачкала
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Московской патриархии усомнились в справедливости решения суда в Дагестане по резонансному делу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, у которой отобрали трех детей и передали их ее мужу."Если мужчина не платил алименты, если он избивал свою жену, то это уже достаточный повод для того, чтобы усомниться в том, что ему по справедливости передали детей", - заявил в эфире канала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Ранее в СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. Сама женщина заявила РИА Новости, что в 2012 году в Буйнакске, когда она была беременна третьим ребенком, супруг жестоко ее избил, и она решила сбежать в Махачкалу, где подруга нашла ей квартиру. В том же году девушка подала на алименты. В 2013 году муж попросил отозвать заявление, так как намеревался совершить хадж, Нина пошла навстречу. В 2018 году она возобновила иск, но денег на содержание детей, по ее словам, не получала, интереса к детям отец не проявлял. В январе прошлого года она вернулась домой, но детей не обнаружила.Бывший муж обещал женщине, что увезет детей в Москву и подаст в суд, чтобы определить их место жительства, но не делал этого. Тогда Нина сама подала иск, не предполагая, что суд может встать на сторону бывшего супруга. Она считает, что так получилось из-за предвзятого отношения судьи, который якобы не учел аргументы женщины. Церетилова заявила, что судью смутили ее татуировки, цвет волос и пирсинг в носу, по ее словам, судья неоднократно заявлял ей, что она ведет "аморальный образ жизни".На просьбу прокомментировать судебное решение, митрополит Иларион заметил, что решения судов всегда трудно комментировать, поскольку судьи и следователи видят одну картину, а та картина, которая попадает в СМИ, может быть совсем другой, и из нее можно узнать "только часть правды"."Очень надеюсь, что решения судов по подобным проблемам у нас будут справедливыми, которые будут учитывать всю совокупность факторов. Но, конечно, если бы решение было основано только на том, что женщина не носит хиджаб или что у нее татуировки и пирсинг, то естественно, что это не было бы достаточным основанием для лишения родительских прав", - сказал представитель РПЦ.Он обратил внимание на то, что в деле "ведь есть еще вопрос о поведении мужа", который, судя по публикациям в СМИ, не платил алименты и избивал свою жену.Ранее уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова рассказала РИА Новости, что Церетилова обращалась в аппарат омбудсмена за поддержкой, ей оказывается помощь. При этом Ежова выразила уверенность, что, "конечно же, пирсинг и татуировки не послужили главным фактором передачи детей отцу, там кроются другие причины".По ее оценке, "по содержанию история банальная", и в ее основе "лежат деньги". По информации Ежовой, в аппарате омбудсмена находятся порядка 40 дел с идентичной историей, а у службы судебных приставов - сотни.
https://ria.ru/20191007/1559350187.html
https://ria.ru/20210318/deti-1601817524.html
https://ria.ru/20210320/makhachkala-1602139022.html
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митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь, махачкала, общество

РПЦ усомнилась в решении суда, отобравшего детей у жительницы Махачкалы

17:34 20.03.2021 (обновлено: 17:36 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Московской патриархии усомнились в справедливости решения суда в Дагестане по резонансному делу жительницы Махачкалы Нины Церетиловой, у которой отобрали трех детей и передали их ее мужу.
"Если мужчина не платил алименты, если он избивал свою жену, то это уже достаточный повод для того, чтобы усомниться в том, что ему по справедливости передали детей", - заявил в эфире канала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ребенок с плюшевым медведем - РИА Новости, 1920, 07.10.2019
7 октября 2019, 08:00Специальный репортаж
"У меня нет мамы". Почему женщины на Кавказе годами не видят своих детей
Ранее в СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. Сама женщина заявила РИА Новости, что в 2012 году в Буйнакске, когда она была беременна третьим ребенком, супруг жестоко ее избил, и она решила сбежать в Махачкалу, где подруга нашла ей квартиру. В том же году девушка подала на алименты. В 2013 году муж попросил отозвать заявление, так как намеревался совершить хадж, Нина пошла навстречу. В 2018 году она возобновила иск, но денег на содержание детей, по ее словам, не получала, интереса к детям отец не проявлял. В январе прошлого года она вернулась домой, но детей не обнаружила.
Бывший муж обещал женщине, что увезет детей в Москву и подаст в суд, чтобы определить их место жительства, но не делал этого. Тогда Нина сама подала иск, не предполагая, что суд может встать на сторону бывшего супруга. Она считает, что так получилось из-за предвзятого отношения судьи, который якобы не учел аргументы женщины. Церетилова заявила, что судью смутили ее татуировки, цвет волос и пирсинг в носу, по ее словам, судья неоднократно заявлял ей, что она ведет "аморальный образ жизни".
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 14:40
Адвокат рассказал, почему суд отобрал детей у жительницы Махачкалы
На просьбу прокомментировать судебное решение, митрополит Иларион заметил, что решения судов всегда трудно комментировать, поскольку судьи и следователи видят одну картину, а та картина, которая попадает в СМИ, может быть совсем другой, и из нее можно узнать "только часть правды".
"Очень надеюсь, что решения судов по подобным проблемам у нас будут справедливыми, которые будут учитывать всю совокупность факторов. Но, конечно, если бы решение было основано только на том, что женщина не носит хиджаб или что у нее татуировки и пирсинг, то естественно, что это не было бы достаточным основанием для лишения родительских прав", - сказал представитель РПЦ.
Он обратил внимание на то, что в деле "ведь есть еще вопрос о поведении мужа", который, судя по публикациям в СМИ, не платил алименты и избивал свою жену.
"И вопрос в том, насколько справедливо это решение суда. Поэтому я очень надеюсь на то, что в окончательном решении будут учтены все факторы, и речь должна идти не только об ответственности женщины за свой внешний вид и за свое поведение, но и об ответственности мужчины за семью", - заключил архиерей.
Ранее уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова рассказала РИА Новости, что Церетилова обращалась в аппарат омбудсмена за поддержкой, ей оказывается помощь. При этом Ежова выразила уверенность, что, "конечно же, пирсинг и татуировки не послужили главным фактором передачи детей отцу, там кроются другие причины".
По ее оценке, "по содержанию история банальная", и в ее основе "лежат деньги". По информации Ежовой, в аппарате омбудсмена находятся порядка 40 дел с идентичной историей, а у службы судебных приставов - сотни.
Ребенок - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 17:35
Адвокат раскрыла детали дела россиянки, у которой отобрали троих детей
 
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