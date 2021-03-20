https://ria.ru/20210320/bolgariya-1602143509.html

Премьер Болгарии анонсировал высылку российских дипломатов

Премьер Болгарии анонсировал высылку российских дипломатов

Болгария объявит персонами нон грата ряд российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T18:27

2021-03-20T18:27

2021-03-20T19:22

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602142669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_414324f01da52ca2521fb1c6aceb9517.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Болгария объявит персонами нон грата ряд российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов."С Россией у нас хорошие партнерские отношения по ряду направлений, но эту шпионскую деятельность необходимо прекратить! Болгария по-прежнему будет решительно защищать свою национальную безопасность и евроатлантическую принадлежность, гарантированную диверсификацией газовых поставок, модернизацией армии и предстоящим присоединением к еврозоне", — сказал он журналистам.Накануне прокуратура Болгарии сообщила о задержании 18 марта подозреваемых в шпионаже в пользу России. По версии ведомства, лидером группы выступил бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, окончивший в том числе разведшколу в Москве. Прокуроры считают, что его целью было создание разведсети и вербовка людей, имеющих доступ к секретной информации. Посредником между лидером группы и российскими дипломатами выступила его жена, которая имеет гражданство Болгарии и России. Власти предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и чиновникам, имеющим отношение к национальной безопасности. Пятерых задержали на 72 часа, одного отпустили под залог.Комментируя ситуацию, в российском посольстве в Софии заявили, что рассчитывают на деполитизированное разбирательство и прекращение спекуляций о причастности Москвы.В декабре МИД Болгарии уже объявлял о высылке российского дипломата по подозрению в шпионаже.

https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602086317.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/shpionazh-1598897635.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, в мире