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Премьер Болгарии анонсировал высылку российских дипломатов
Премьер Болгарии анонсировал высылку российских дипломатов
Болгария объявит персонами нон грата ряд российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T18:27
2021-03-20T19:22
болгария
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Болгария объявит персонами нон грата ряд российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов."С Россией у нас хорошие партнерские отношения по ряду направлений, но эту шпионскую деятельность необходимо прекратить! Болгария по-прежнему будет решительно защищать свою национальную безопасность и евроатлантическую принадлежность, гарантированную диверсификацией газовых поставок, модернизацией армии и предстоящим присоединением к еврозоне", — сказал он журналистам.Накануне прокуратура Болгарии сообщила о задержании 18 марта подозреваемых в шпионаже в пользу России. По версии ведомства, лидером группы выступил бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, окончивший в том числе разведшколу в Москве. Прокуроры считают, что его целью было создание разведсети и вербовка людей, имеющих доступ к секретной информации. Посредником между лидером группы и российскими дипломатами выступила его жена, которая имеет гражданство Болгарии и России. Власти предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и чиновникам, имеющим отношение к национальной безопасности. Пятерых задержали на 72 часа, одного отпустили под залог.Комментируя ситуацию, в российском посольстве в Софии заявили, что рассчитывают на деполитизированное разбирательство и прекращение спекуляций о причастности Москвы.В декабре МИД Болгарии уже объявлял о высылке российского дипломата по подозрению в шпионаже.
https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602086317.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/shpionazh-1598897635.html
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болгария, в мире

Премьер Болгарии анонсировал высылку российских дипломатов

18:27 20.03.2021 (обновлено: 19:22 20.03.2021)
 
© AP Photo / Giannis PapanikosПремьер Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии Бойко Борисов - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Giannis Papanikos
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Болгария объявит персонами нон грата ряд российских дипломатов из-за дела о шпионаже, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.
"С Россией у нас хорошие партнерские отношения по ряду направлений, но эту шпионскую деятельность необходимо прекратить! Болгария по-прежнему будет решительно защищать свою национальную безопасность и евроатлантическую принадлежность, гарантированную диверсификацией газовых поставок, модернизацией армии и предстоящим присоединением к еврозоне", — сказал он журналистам.
Болгария - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 04:07
В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
Накануне прокуратура Болгарии сообщила о задержании 18 марта подозреваемых в шпионаже в пользу России. По версии ведомства, лидером группы выступил бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, окончивший в том числе разведшколу в Москве. Прокуроры считают, что его целью было создание разведсети и вербовка людей, имеющих доступ к секретной информации. Посредником между лидером группы и российскими дипломатами выступила его жена, которая имеет гражданство Болгарии и России.
Власти предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и чиновникам, имеющим отношение к национальной безопасности. Пятерых задержали на 72 часа, одного отпустили под залог.
Комментируя ситуацию, в российском посольстве в Софии заявили, что рассчитывают на деполитизированное разбирательство и прекращение спекуляций о причастности Москвы.
В декабре МИД Болгарии уже объявлял о высылке российского дипломата по подозрению в шпионаже.
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