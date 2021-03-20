https://ria.ru/20210320/bespilotniki-1602126193.html
Чернышенко назвал Россию одним из лидеров по беспилотным технологиям
Чернышенко назвал Россию одним из лидеров по беспилотным технологиям
Россия входит в тройку стран-лидеров по технологиям беспилотников наравне с США и Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:36
2021-03-20T15:36
2021-03-20T15:36
россия
дмитрий чернышенко
китай
сша
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общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия входит в тройку стран-лидеров по технологиям беспилотников наравне с США и Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В понедельник кабмин утвердил разработанный Минтрансом комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне. Реализация мероприятий позволит в период с 2021 года по 2024 год создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Чернышенко отметил, что это позволит быстрее развивать беспилотные технологии.Темой нового этапа всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" стал "Беспилотный транспорт". Школьникам рассказали о технологиях в основе беспилотных автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Специалисты "Яндекса" поделились своим опытом разработки и на примере данных с реальных автомобилей пошагово разберут принципы работы автономного транспорта.Новый урок всероссийской акции подготовлен экспертами "Яндекса" в рамках образовательной инициативы при поддержке Минцифры, Минпросвещения, АНО "Цифровая экономика" и компаний-партнеров из числа лидеров цифровой экономики. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. Ученикам предстоит определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут."Урок цифры" – это образовательный проект, который позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия по программированию на тематических тренажерах проекта "Урок цифры" реализованы в виде онлайн-игр для трех возрастных групп - учащихся младшей, средней и старшей школы.
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россия, дмитрий чернышенко, китай, сша, технологии, общество
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Россия входит в тройку стран-лидеров по технологиям беспилотников наравне с США и Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
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"Мы привыкли уже говорить, что Россия в тройку лидеров входит - США, Китай и Россия - это лидеры технологий беспилотников. Мы понимаем, что уже совсем скоро беспилотники будут не только коммерческие, но и логистические, и такси, и так далее", - сказал Чернышенко в ходе "Урока цифры".
В понедельник кабмин утвердил разработанный Минтрансом комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне. Реализация мероприятий позволит в период с 2021 года по 2024 год создать необходимые правовые условия для внедрения ВАТС в транспортный комплекс. Чернышенко отметил, что это позволит быстрее развивать беспилотные технологии.
Темой нового этапа всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" стал "Беспилотный транспорт". Школьникам рассказали о технологиях в основе беспилотных автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Специалисты "Яндекса" поделились своим опытом разработки и на примере данных с реальных автомобилей пошагово разберут принципы работы автономного транспорта.
Новый урок всероссийской акции подготовлен экспертами "Яндекса" в рамках образовательной инициативы при поддержке Минцифры, Минпросвещения, АНО "Цифровая экономика" и компаний-партнеров из числа лидеров цифровой экономики. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. Ученикам предстоит определить местоположение автомобиля, используя карты и данные сенсоров, предсказать поведение других участников движения и составить или доработать маршрут.
"Урок цифры" – это образовательный проект, который позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия по программированию на тематических тренажерах проекта "Урок цифры" реализованы в виде онлайн-игр для трех возрастных групп - учащихся младшей, средней и старшей школы.