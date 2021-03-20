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https://ria.ru/20210320/bayden-1602111973.html
Эксперты рассказали, почему Байден не называет саудовского принца убийцей
Эксперты рассказали, почему Байден не называет саудовского принца убийцей
Президент США Джо Байден вряд ли накажет или назовет наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана "убийцей" в связи с делом журналиста Джамаля... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:54
2021-03-20T12:59
джамаль хашукджи
гибель журналиста джамаля хашукджи
мухаммед бен сальман
министерство обороны сша
джо байден
саудовская аравия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли накажет или назовет наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана "убийцей" в связи с делом журналиста Джамаля Хашукджи, потому что это нанесет ущерб интересам Вашингтона, в том числе продаже оружия Эр-Рияду, заявили РИА Новости бывшие сотрудники американских органов безопасности и разведки.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей", ответил, что считает.В интервью телеканалу ABC Байден заявил, что США привлекли к ответственности всех причастных к убийству Хашукджи, кроме наследного принца, потому что, если у Вашингтона "есть союз со страной", он никогда не доходил до главы государства и не наказывал этого человека. Президент США добавил, что Саудовская Аравия выполняет "список дел", которых ожидает от нее Вашингтон."Я уверен, что первым в этом списке стоит продолжать покупать у нас оружие на много миллиардов долларов", - заявил РИА Новости бывший аналитик Пентагона Пьер Спрей.Полковник США в отставке Даг Макгрегор, бывший советником Пентагона во время правления экс-президента Дональда Трампа, считает, что Байден не называет саудовского принца убийцей, потому что ему не разрешают этого делать.Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство саудовского оппозиционного журналиста Хашукджи. Байден заявил, что пообещал королю Саудовской Аравии "новые изменения" политики США. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США, указав, что "отчет содержал неточную информацию". Согласно заявлению, власти страны уже приняли необходимые меры в отношении тех, кто совершил преступление.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.Президент РФ ранее прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник. В пятницу Байден заявил, что уверен в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.Как заявил РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, слова Байдена о Путине беспрецедентны в отношениях сверхдержав. Он считает, что в отношениях США и РФ началась новая "эра колкостей". Бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фриман полагает, что "это не первое неуместное замечание в долгой истории логореи Байдена – неконтролируемом потоке слов".
https://ria.ru/20210302/araviya-1599496112.html
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"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену
"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену
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джамаль хашукджи, гибель журналиста джамаля хашукджи, мухаммед бен сальман, министерство обороны сша, джо байден, саудовская аравия, сша, в мире

Эксперты рассказали, почему Байден не называет саудовского принца убийцей

12:54 20.03.2021 (обновлено: 12:59 20.03.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли накажет или назовет наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана "убийцей" в связи с делом журналиста Джамаля Хашукджи, потому что это нанесет ущерб интересам Вашингтона, в том числе продаже оружия Эр-Рияду, заявили РИА Новости бывшие сотрудники американских органов безопасности и разведки.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он российского коллегу Владимира Путина "убийцей", ответил, что считает.
Повстанцы-хуситы во время похорон бойцов, погибших в боях с поддерживаемыми Саудовской Аравией правительственными войсками, в Сане - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 08:00
США решили наказать саудитов. Выиграют ли от этого Россия и Иран
В интервью телеканалу ABC Байден заявил, что США привлекли к ответственности всех причастных к убийству Хашукджи, кроме наследного принца, потому что, если у Вашингтона "есть союз со страной", он никогда не доходил до главы государства и не наказывал этого человека. Президент США добавил, что Саудовская Аравия выполняет "список дел", которых ожидает от нее Вашингтон.
"Я уверен, что первым в этом списке стоит продолжать покупать у нас оружие на много миллиардов долларов", - заявил РИА Новости бывший аналитик Пентагона Пьер Спрей.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 17:48
Белый дом оценил возможность санкций против саудовского принца
Полковник США в отставке Даг Макгрегор, бывший советником Пентагона во время правления экс-президента Дональда Трампа, считает, что Байден не называет саудовского принца убийцей, потому что ему не разрешают этого делать.
"Его помощники не говорили ему обвинять наследного принца Саудовской Аравии", - сказал он.
Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман лично одобрил убийство саудовского оппозиционного журналиста Хашукджи. Байден заявил, что пообещал королю Саудовской Аравии "новые изменения" политики США. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США, указав, что "отчет содержал неточную информацию". Согласно заявлению, власти страны уже приняли необходимые меры в отношении тех, кто совершил преступление.
Высокопоставленные лица Лиги арабских государств во время встречи в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 08:00
Ближний Восток ждет беды: США накажут Саудовскую Аравию
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
Президент РФ ранее прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Он также предложил Байдену побеседовать в пятницу или понедельник. В пятницу Байден заявил, что уверен в том, что "в какой-то момент" переговорит с Путиным.
Как заявил РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, слова Байдена о Путине беспрецедентны в отношениях сверхдержав. Он считает, что в отношениях США и РФ началась новая "эра колкостей". Бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фриман полагает, что "это не первое неуместное замечание в долгой истории логореи Байдена – неконтролируемом потоке слов".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 15:10
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиМухаммед бен СальманМинистерство обороны СШАДжо БайденСаудовская АравияСШАВ мире
 
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