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Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным
Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова конгрессмена передает... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:28
2021-03-20T13:04
камала харрис
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова конгрессмена передает Fox News.Республиканец считает, что диалог двух лидеров "не закончится, как "Рокки IV".По его мнению, Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.На днях Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что российский лидер должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Тот пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.
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камала харрис, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным

12:28 20.03.2021 (обновлено: 13:04 20.03.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова конгрессмена передает Fox News.
Республиканец считает, что диалог двух лидеров "не закончится, как "Рокки IV".

"Я не думаю, что Байден победит", — заявил Гетц.

По его мнению, Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.
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Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс", — рассказал политик.

На днях Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что российский лидер должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Тот пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.
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