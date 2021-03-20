https://ria.ru/20210320/bayden-1602109956.html

Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным

Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным

Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова конгрессмена передает... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T12:28

2021-03-20T12:28

2021-03-20T13:04

камала харрис

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

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в мире

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента Джо Байдена за отказ говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова конгрессмена передает Fox News.Республиканец считает, что диалог двух лидеров "не закончится, как "Рокки IV".По его мнению, Путин очень эффектно ответил на высказывание Байдена о нем.Гетц также пошутил над отношениями между Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.На днях Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что российский лидер должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Тот пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/golf-1602096740.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/kadyrov-1602067387.html

вашингтон (город)

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камала харрис, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире