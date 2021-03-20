https://ria.ru/20210320/bayden-1602087122.html

Посольство России получило от американцев письма с извинениями за Байдена

Посольство России получило от американцев письма с извинениями за Байдена

Российское посольство в Вашингтоне получило от американцев письма с извинениями за заявления со стороны администрации США, рассказал глава дипмиссии Анатолий... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T04:51

2021-03-20T04:51

2021-03-20T10:19

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анатолий антонов

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне получило от американцев письма с извинениями за заявления со стороны администрации США, рассказал глава дипмиссии Анатолий Антонов.Антонов отметил, что тронут позицией американцев, которые понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. "Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился", — добавил он.Посол выразил надежду на то, что американские власти прислушаются к избирателям и прекратят курс на "дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".На днях Москва отозвала Антонова на консультации после того, как президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что российский лидер Владимир Путин должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент России на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Байден в ответ пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.

https://ria.ru/20210320/bayden-1602082792.html

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"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену "Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену 2021-03-20T04:51 true PT1M55S

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россия, анатолий антонов, джо байден, сша, в мире