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Посольство России получило от американцев письма с извинениями за Байдена
Посольство России получило от американцев письма с извинениями за Байдена
Российское посольство в Вашингтоне получило от американцев письма с извинениями за заявления со стороны администрации США, рассказал глава дипмиссии Анатолий... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T04:51
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россия
анатолий антонов
джо байден
сша
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне получило от американцев письма с извинениями за заявления со стороны администрации США, рассказал глава дипмиссии Анатолий Антонов.Антонов отметил, что тронут позицией американцев, которые понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. "Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился", — добавил он.Посол выразил надежду на то, что американские власти прислушаются к избирателям и прекратят курс на "дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".На днях Москва отозвала Антонова на консультации после того, как президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что российский лидер Владимир Путин должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент России на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Байден в ответ пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.
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"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену
"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену
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россия, анатолий антонов, джо байден, сша, в мире

Посольство России получило от американцев письма с извинениями за Байдена

04:51 20.03.2021 (обновлено: 10:19 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне получило от американцев письма с извинениями за заявления со стороны администрации США, рассказал глава дипмиссии Анатолий Антонов.

"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России", — говорится в заявлении посла на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов отметил, что тронут позицией американцев, которые понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия.
"Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился", — добавил он.
Посол выразил надежду на то, что американские власти прислушаются к избирателям и прекратят курс на "дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".
На днях Москва отозвала Антонова на консультации после того, как президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что российский лидер Владимир Путин должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".
Президент России на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Байден в ответ пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.
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