https://ria.ru/20210320/bayden-1602087122.html
Посольство России получило от американцев письма с извинениями за Байдена
Посольство России получило от американцев письма с извинениями за Байдена
Российское посольство в Вашингтоне получило от американцев письма с извинениями за заявления со стороны администрации США, рассказал глава дипмиссии Анатолий... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T04:51
2021-03-20T04:51
2021-03-20T10:19
россия
анатолий антонов
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151729/35/1517293547_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56fd7bc08a5f7fc9892c26f3c07ac397.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне получило от американцев письма с извинениями за заявления со стороны администрации США, рассказал глава дипмиссии Анатолий Антонов.Антонов отметил, что тронут позицией американцев, которые понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. "Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился", — добавил он.Посол выразил надежду на то, что американские власти прислушаются к избирателям и прекратят курс на "дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".На днях Москва отозвала Антонова на консультации после того, как президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что российский лидер Владимир Путин должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент России на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Байден в ответ пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.
https://ria.ru/20210320/bayden-1602082792.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151729/35/1517293547_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6361f8191f72e5f6cc565f4233dbf31.jpg
"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену
"Кто как обзывается, тот так и называется" - ответ Путина Байдену
2021-03-20T04:51
true
PT1M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий антонов, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Российское посольство в Вашингтоне получило от американцев письма с извинениями за заявления со стороны администрации США
, рассказал глава дипмиссии Анатолий Антонов
.
"Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России", — говорится в заявлении посла на странице дипмиссии в Facebook.
Антонов отметил, что тронут позицией американцев, которые понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия.
"Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился", — добавил он.
Посол выразил надежду на то, что американские власти прислушаются к избирателям и прекратят курс на "дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".
На днях Москва отозвала Антонова на консультации после того, как президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News
, что российский лидер Владимир Путин должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".
Президент России на это пожелал Байдену здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Байден в ответ пообещал "в какой-то момент" переговорить с российским коллегой.