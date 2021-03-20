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"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T02:56
2021-03-20T02:56
джо байден
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сша
мэриленд
в мире
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета.Соответствующее видео, снятое журналистами президентского пула на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, ранее появилось в соцсетях. В Белом доме заявили, что инцидент произошел из-за сильного ветра.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос", - написал пользователь odedszpiro."Ох, дорогая Америка. Что ты наделала" – задался вопросом malph."Президент (вице-президент Камала. – прим. ред.) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!" – заявил MoggfatherfornextPM."Это лишь вопрос времени, когда он все равно "спустится с лестницы", чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок", - выразил мнение Mr white."Камала на мгновение взволновалась", - сыронизировала Kate."Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые "демократы"", - добавил BobDob."Дальше будет намного, намного хуже", - отметил rizziero.
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353
60
Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета
Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим.
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60
джо байден, великобритания, сша, мэриленд, в мире

"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе

02:56 20.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета.
Соответствующее видео, снятое журналистами президентского пула на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, ранее появилось в соцсетях. В Белом доме заявили, что инцидент произошел из-за сильного ветра.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Сын Трампа усомнился, что Байден споткнулся на трапе самолета из-за ветра
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос", - написал пользователь odedszpiro.
"Ох, дорогая Америка. Что ты наделала" – задался вопросом malph.
"Президент (вице-президент Камала. – прим. ред.) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!" – заявил MoggfatherfornextPM.
"Это лишь вопрос времени, когда он все равно "спустится с лестницы", чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок", - выразил мнение Mr white.
"Камала на мгновение взволновалась", - сыронизировала Kate.
"Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые "демократы"", - добавил BobDob.
"Дальше будет намного, намного хуже", - отметил rizziero.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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