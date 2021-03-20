https://ria.ru/20210320/bayden-1602085407.html
"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе
Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T02:56
2021-03-20T02:56
2021-03-20T02:56
джо байден
великобритания
сша
мэриленд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602054910_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a4ccd41a5182a15ba89e6a9c34c6c225.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета.Соответствующее видео, снятое журналистами президентского пула на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, ранее появилось в соцсетях. В Белом доме заявили, что инцидент произошел из-за сильного ветра.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос", - написал пользователь odedszpiro."Ох, дорогая Америка. Что ты наделала" – задался вопросом malph."Президент (вице-президент Камала. – прим. ред.) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!" – заявил MoggfatherfornextPM."Это лишь вопрос времени, когда он все равно "спустится с лестницы", чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок", - выразил мнение Mr white."Камала на мгновение взволновалась", - сыронизировала Kate."Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые "демократы"", - добавил BobDob."Дальше будет намного, намного хуже", - отметил rizziero.
https://ria.ru/20210319/bayden-1602079996.html
https://ria.ru/20210319/bayden-1602071208.html
великобритания
сша
мэриленд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602054910_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_820da569c4d1822cce6753c083ae853e.jpg
Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета
Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим.
2021-03-20T02:56
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, великобритания, сша, мэриленд, в мире