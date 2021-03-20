https://ria.ru/20210320/bayden-1602085407.html

"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе

"Ты ошиблась, Америка": британцы оценили инцидент с Байденом на трапе

Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T02:56

2021-03-20T02:56

2021-03-20T02:56

джо байден

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с президентом США Джо Байденом, который трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь по трапу самолета.Соответствующее видео, снятое журналистами президентского пула на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, ранее появилось в соцсетях. В Белом доме заявили, что инцидент произошел из-за сильного ветра.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос", - написал пользователь odedszpiro."Ох, дорогая Америка. Что ты наделала" – задался вопросом malph."Президент (вице-президент Камала. – прим. ред.) Харрис ждет в сторонке... Ты ошиблась, Америка!" – заявил MoggfatherfornextPM."Это лишь вопрос времени, когда он все равно "спустится с лестницы", чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок", - выразил мнение Mr white."Камала на мгновение взволновалась", - сыронизировала Kate."Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые "демократы"", - добавил BobDob."Дальше будет намного, намного хуже", - отметил rizziero.

https://ria.ru/20210319/bayden-1602079996.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1602071208.html

великобритания

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Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета Байден вылетает в Джорджию. Пока он поднимался по трапу на "борту номер 1", споткнулся несколько раз и даже упал, но потом встал и помахал провожающим. 2021-03-20T02:56 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, великобритания, сша, мэриленд, в мире