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Байден пообещал вновь пообщаться с Путиным
Байден пообещал вновь пообщаться с Путиным
Президент США Джо Байден отреагировал на предложение Владимира Путина провести открытую дискуссию. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T00:55
2021-03-20T00:55
2021-03-20T00:55
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден отреагировал на предложение Владимира Путина провести открытую дискуссию."Уверен, что мы поговорим в какой-то момент", — сказал Байден журналистам президентского пула.Администрация президента США также сообщила, что Байден будет готов встретиться с российскими лидером, когда наступит подходящее время, передает агентство Блумберг.Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или в понедельник. Как отметил Путин, им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно".В ответ Белый дом заявил, что президенты уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.Позиция КремляМосква не может не учитывать высказывания президента США про Путина, но готова продолжать диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы видите, что касается РФ, президент четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - сказал Песков журналистам.По его словам, в Кремле всегда надеются на лучшее в отношениях с США, но готовятся к худшему. Он отметил, что в разговоре двух лидеров можно было бы поднять и тему безосновательных обвинений Вашингтона в адрес Москвы. Вызов российского посла в США на консультацииПосле заявления Байдена МИД вызвал в Москву на консультации посла в США Анатолия Антонова. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что стараются избежать окончательной деградации отношений двух государств. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва в ответ на слова президента США Джо Байдена не будет действиями ухудшать двусторонние отношения. "Это точно не российская ни стратегия, ни тактика", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, как могут повлиять заявления американского президента на практическое взаимодействие России и США.По ее словам, сейчас стоит "заняться делом" и провести большую работу, которая будет связана с ревизией состояния двусторонних отношений.
https://ria.ru/20210319/erdogan-1601980626.html
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россия, мария захарова, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
отреагировал на предложение Владимира Путина
провести открытую дискуссию.
"Уверен, что мы поговорим в какой-то момент", — сказал Байден журналистам президентского пула.
Администрация президента США
также сообщила, что Байден будет готов встретиться с российскими лидером, когда наступит подходящее время, передает агентство Блумберг.
Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или в понедельник. Как отметил Путин, им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно".
В ответ Белый дом заявил, что президенты уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.
Позиция Кремля
Москва не может не учитывать высказывания президента США про Путина, но готова продолжать диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Вы видите, что касается РФ, президент четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - сказал Песков журналистам.
По его словам, в Кремле всегда надеются на лучшее в отношениях с США, но готовятся к худшему. Он отметил, что в разговоре двух лидеров можно было бы поднять и тему безосновательных обвинений Вашингтона в адрес Москвы.
Вызов российского посла в США на консультации
После заявления Байдена МИД вызвал в Москву на консультации посла в США Анатолия Антонова. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что стараются избежать окончательной деградации отношений двух государств. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
, Москва в ответ на слова президента США Джо Байдена не будет действиями ухудшать двусторонние отношения. "Это точно не российская ни стратегия, ни тактика", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, как могут повлиять заявления американского президента на практическое взаимодействие России и США.
По ее словам, сейчас стоит "заняться делом" и провести большую работу, которая будет связана с ревизией состояния двусторонних отношений.