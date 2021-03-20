https://ria.ru/20210320/bayden-1602082792.html

Байден пообещал вновь пообщаться с Путиным

Байден пообещал вновь пообщаться с Путиным

Президент США Джо Байден отреагировал на предложение Владимира Путина провести открытую дискуссию. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T00:55

2021-03-20T00:55

2021-03-20T00:55

россия

мария захарова

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден отреагировал на предложение Владимира Путина провести открытую дискуссию."Уверен, что мы поговорим в какой-то момент", — сказал Байден журналистам президентского пула.Администрация президента США также сообщила, что Байден будет готов встретиться с российскими лидером, когда наступит подходящее время, передает агентство Блумберг.Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей". Он также добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США. После этого российский лидер пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию в пятницу или в понедельник. Как отметил Путин, им с американским коллегой необходимо продолжать отношения, чтобы "не пикироваться заочно".В ответ Белый дом заявил, что президенты уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством. Сам Байден в четверг после выступления в Белом доме отказался ответить на вопрос журналиста, согласен ли он поговорить с Путиным.Позиция КремляМосква не может не учитывать высказывания президента США про Путина, но готова продолжать диалог с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы видите, что касается РФ, президент четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - сказал Песков журналистам.По его словам, в Кремле всегда надеются на лучшее в отношениях с США, но готовятся к худшему. Он отметил, что в разговоре двух лидеров можно было бы поднять и тему безосновательных обвинений Вашингтона в адрес Москвы. Вызов российского посла в США на консультацииПосле заявления Байдена МИД вызвал в Москву на консультации посла в США Анатолия Антонова. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что стараются избежать окончательной деградации отношений двух государств. В Вашингтоне заявили, что американский посол останется в России.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва в ответ на слова президента США Джо Байдена не будет действиями ухудшать двусторонние отношения. "Это точно не российская ни стратегия, ни тактика", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, как могут повлиять заявления американского президента на практическое взаимодействие России и США.По ее словам, сейчас стоит "заняться делом" и провести большую работу, которая будет связана с ревизией состояния двусторонних отношений.

https://ria.ru/20210319/erdogan-1601980626.html

https://ria.ru/20210318/bayden-1601816846.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1601995371.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире